Наталья Котова поздравила челябинцев с Днем героев Танкограда

Сегодня, шестого октября, Челябинск и область отмечают День героев Танкограда.

Жителей южноуральской столицы с этим большим праздником поздравила глава города Наталья Котова, отметившая, что эта памятная дата дает нам возможность еще раз вспомнить своих земляков – «тех, кто в годы Великой Отечественной войны обеспечивал нашу армию вооружением».

«Трудовой подвиг танкоградцев навсегда стал примером истинного патриотизма, мужества, трудолюбия и самопожертвования. С первых дней войны Челябинск разделил свою судьбу с судьбой страны и испытал все самые невероятные тяготы того времени. Наши заводы и предприятия, еще недавно выпускавшие мирную продукцию, поставили на поток производство танков, минометов, пулеметов, снарядов. Вся промышленность области в кратчайшие сроки была перестроена и приспособлена к нуждам фронта», - сказала Наталья Котова.

Глава Челябинска напомнила, что «созданное в годы войны на базе Кировского завода производственное объединение стали называть Танкоградом, а позднее вся страна все чаще стала связывать это слово с Челябинском».

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«Сегодня, в мирное время, мы вспоминаем тех, благодаря кому можем спокойно трудиться, радоваться жизни и воспитывать наших детей! Благодаря им, нашим героям - труженикам тыла, отдавшим все силы для Победы, мы строим планы на будущее!» - подчеркнула Наталья Котова.

В этот день мэр пожелала челябинцам здоровья, долгих лет жизни, душевнoгo тепла, внимания и забoты близких.

«Мира, счастья и благoпoлучия всем жителям нашего Челябинска, нашего Танкограда!» - добавила Наталья Петровна.

Напомним, памятная дата – День героев Танкограда – была установлена 18-го августа 2016-го года на заседании Законодательного собрания региона по инициативе депутатов Челябинской городской думы, в целях сохранения исторического наследия и увековечения памяти о деятельности тружеников тыла во время Великой Отечественной войны и в период восстановления разрушенного народного хозяйства страны, а также формирования в общественном сознании нравственных и духовных ценностей, уважительного отношения к доблести и мужеству старших поколений.

Дата неслучайная: именно шестого октября, в 1941-м году, решением Государственного комитета обороны началась эвакуация танкового производства Ленинградского Кировского завода в Челябинск. Также в этот день приказом наркома танковой промышленности СССР Челябинский тракторный завод имени И.В. Сталина был переименован в Кировский завод Наркомата танковой промышленности в городе Челябинске.