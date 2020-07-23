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Наталья Котова временно покинула пост главы Челябинска

Общество
Сегодня, 16:50
Автор: 
Евгения Александрова

Глава Челябинска Наталья Котова временно покинула должность.

В настоящее время мэр находится в столице - Наталья Котова проходит обучение в Московской школе управления "Сколково", где стартовала образовательная программа Master of Public Administration для городских управленцев. 

Об этом агентству "Урал-пресс-информ" сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Отсутствовать Наталья Котова будет недолго. В Москву она уехала до 25-го июля.

Временно исполняющим обязанности главы Челябинска со вторника, 21-го июля, назначен ее заместитель по городскому хозяйству Александр Астахов.

 

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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