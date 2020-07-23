Наталья Котова временно покинула пост главы Челябинска

Глава Челябинска Наталья Котова временно покинула должность.

В настоящее время мэр находится в столице - Наталья Котова проходит обучение в Московской школе управления "Сколково", где стартовала образовательная программа Master of Public Administration для городских управленцев.

Об этом агентству "Урал-пресс-информ" сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Отсутствовать Наталья Котова будет недолго. В Москву она уехала до 25-го июля.

Временно исполняющим обязанности главы Челябинска со вторника, 21-го июля, назначен ее заместитель по городскому хозяйству Александр Астахов.