Наталья Котова выразила недовольство уборкой челябинских дорог и состоянием урн

Качество очистки дорог Челябинска на прошедшей неделе оставляло желать лучшего, по мнению главы города Натальи Котовой.

Также на аппаратном совещании в мэрии в понедельник, 22-го ноября, градоначальница обратила внимание своего заместителя по дорожному хозяйству и транспорту Максима Куляшова на состояние урн на остановках.

«Посмотрела по соцсетям – в городе есть переполненные урны. Например, на Алом поле. Пожалуйста, обратите на это внимание. Понятно, что убираете и моете остановочные комплексы по графику, но тем не менее все урны должны быть своевременно освобождены от мусора», - сказала Наталья Котова.

Кроме того, мэр еще раз подчеркнула, что соли нигде быть не должно – лишь на опасных участках дорог, и поинтересовалась у Куляшова, доводил ли он данную информацию до ответственных лиц.

«Лично с подрядчиками проезжал по городу и в субботу, и в воскресенье. По использованию соли наш диспетчер полностью собирает всю информацию. Требования по подсыпке дорог до подрядных организаций доведены», - отчитался Максим Куляшов.

Наталья Котова, заслушав доклад, попросила своего зама не ослаблять бдительность и внимательно следить за ситуацией с солью на дорогах мегаполиса.