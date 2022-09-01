«Не суди о человеке, если не прошёл две мили в его мокасинах»: уроженец Челябинска снялся в комедийном детективе телеканала ТНТ

Челябинский актер по сценарию сериала «набивает капитал» обманным путем.

Актер Максим Мальцев родился и вырос в Челябинске, после 11-го класса подал документы сразу на два отделения ГИТИСа - эстрадное и актерско-режиссерское. И без труда поступил на оба. Выбрал кино: курс актера Валерия Гаркалина. Снялся в фильмах «Простые истины», «Лавина», «Крещение». В «Солдатах» сыграл роль прикольщика и баламута Папазогло. Этой осенью на телеканале ТНТ челябинский актер предстанет в новом амплуа.

«Работа в сериале «На страже пляжа» была для меня интересна в первую очередь потому, что мой герой очень отличается от меня в жизни. Я не принимаю психологию похожих на мой образ людей и пытаюсь жить совершенно по другим правилам. Но, как говорят индейцы: «Не суди о человеке, если не прошёл две мили в его мокасинах», вот я и попытался прожить небольшую часть жизни непонятного для меня человека, который путём обмана других людей «набивает капитал», и которого, впоследствии, очень жестоко предают свои же люди», - рассказывает Максим.

5 сентября на телеканале ТНТ стартует сериал «На страже пляжа». Это ироничный детектив о буднях полиции приморского городка. Сериал расскажет историю Дениса Дубова – бывшего московского криминалиста, который должен залечь на дно и не высовываться. Но вместо этого он продолжает делать то, что у него получается лучше всего – расследовать дела, расшифровывая следы на месте преступления. Главную роль играет Антон Филипенко, а местом действия станет курортный приморский город на юге России.

Главный герой Денис Крылов – лучший криминалист Москвы. Он может прийти на место преступления с чашкой кофе, но при этом заметит все мелкие детали и поможет полиции разобраться, что же произошло на самом деле. Однако после того, как генерал полиции застаёт Крылова в постели со своей женой, криминалиста выпирают из органов. Так он становится чистильщиком – тем, кто убирает квартиры после кровавых преступлений. Однако и тут его ждут неприятности: случайно раскрывая преступную схему, Крылов сам оказывается под ударом, и теперь ему в срочном порядке надо уехать из города, сменить имя и сидеть тихо. Так он становится Денисом Дубовым – московским кутилой, который решил отдохнуть от столичной суеты в тихом курортном городе. Однако преступления находят героя и тут, причём теперь он – главный подозреваемый. И чтобы доказать свою невиновность парочке местных оперативников, Дубову предстоит раскрыть дело об убийстве.

«Исходя из своего персонажа и истории с ним, мне показалось, что сериал о том, что расплата всегда придёт. Как бы, кто не пытался нарушить законы вселенной – всё будет восстановлено», - поделился своим мнением о сериале Максим.

Кстати, Максим в Челябинск приезжал пять лет назад, но жизнью Челябинска Максим продолжает интересоваться до сих пор.

«В Челябинске я был более пяти лет назад. Иногда в интернете ввожу запрос «Новости Челябинска». Особой ностальгии не испытываю. Жизнь так складывается, что после 17 лет я долго никогда не был привязан к одному месту. Видимо, уже привык к этому», - говорит Максим.

Режиссёром проекта выступил Акаки Сахелашвили («ИП Пирогова», «Полицейский с Ютьюба»), над сценарием работали Андрей Лариков, Максим Кожаев и Александр Базалеев. Производством проекта занимались компания 1-2-3 Production и телеканал ТНТ, продюсировали «На страже пляжа» Иван Голомовзюк, Елена Торчинская и Андрей Смиян.

«На страже пляжа» – с 5 сентября в 21:00 на телеканале ТНТ.