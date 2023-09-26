Недострой на Копейском шоссе Челябинска продан с молотка

Недострой на Копейском шоссе в Ленинском районе Челябинска, степень готовности которого составляет всего десять процентов, продан на публичных торгах почти за два с половиной миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба мэрии, площадь объекта составляет 1210,8 квадратных метра. Новый владелец должен завершить начатое предыдущим собственником – ООО «Строительная компания «Геострой» - за три года.

Недострой у «Геостроя» городские власти изъяли по суду. Задумывался он как комплекс по обслуживанию автомобилей с магазином и кафе.