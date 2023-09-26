26.09.2023
В Челябинской области вакцинировали и стерилизовали четвероногих жителей Полигона ТБО
26.09.2023
Недострой на Копейском шоссе Челябинска продан с молотка
26.09.2023
В среду в Челябинске открывается выставка-ярмарка АГРО-2023
26.09.2023
В Челябинской области вакцинировано против гриппа 313 тысяч жителей при плане 2,2 миллиона
26.09.2023
В Челябинске пройдет игра-квиз «Бабушки и внуки» ко Дню пожилого человека
26.09.2023
«Уральская кузница» провела детский праздник
Недострой на Копейском шоссе Челябинска продан с молотка
20.09.2023
Недострой на Гагарина в Челябинске продан за 12 миллионов рублей
13.09.2023
Питерская компания наказана рублем за недостроенный спорткомплекс Копейска
18.08.2023
Недострой на Братьев Кашириных в Челябинске продали с молотка
31.05.2023
Челябинец пожаловался губернатору на недострой по Мамина, откуда спасатели сняли ребенка
Челябинский собор Рождества Христова станет точкой духовного притяжения
25.09.2023
В Челябинске открылся после ремонта самый крупный муниципальный военкомат
25.09.2023
В Челябинской области стартовала акция по обмену монет на банкноты
25.09.2023
В престольный праздник кафедрального собора Челябинска стартует «Симеоновский фестиваль»
25.09.2023
В Челябинске к отоплению подключено 266 садиков и 48 школ
25.09.2023