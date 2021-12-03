Челябинские власти назвали сроки расселения аварийных домов по Копейскому шоссе

В Челябинске аварийные дома №8 и №10 по Копейскому шоссе, признанные таковыми в марте прошлого года, планируется расселить в 2028-м году.

Об этом сегодня, третьего декабря, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Первого декабря текущего года в адрес жителей направлены уведомления о возможности предоставления жилых помещений маневренного фонда до момента осуществления мероприятий по переселению», - рассказали в мэрии.

Также в администрации Челябинска отметили, что расселение вышеназванных многоквартирных домов планируется осуществить в рамках реализации пилотного проекта комплексного развития данной территории за счёт средств инвестора-застройщика, который выиграет аукцион, запланированный на апрель-май 2022-го года.

«Принятие решения о комплексном развитии данной территории позволит сократить сроки расселения и сноса указанных домов», - подчеркнули в мэрии.