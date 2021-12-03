03.12.2021
Челябинские власти назвали сроки расселения аварийных домов по Копейскому шоссе
03.12.2021
В Челябинске торжественно открыли многофункциональный миграционный центр
03.12.2021
Анонсы событий и мероприятий на выходные
03.12.2021
Самые любимые и красивые мамы живут в Озёрске
03.12.2021
Челябинский облсуд приговорил мать-детоубийцу к 14 годам лишения свободы
03.12.2021
В Челябинске в ноябре демонтировали почти 70 незаконных ларьков, гаражей и стоянок
Челябинские власти назвали сроки расселения аварийных домов по Копейскому шоссе
Южноуральцам с медотводами разрешили посещать общественные места по справке
03.12.2021
В Челябинской области начнут вакцинировать от ковида подростков в конце декабря
02.12.2021
Губернатор: Пришло время поговорить о самом важном
02.12.2021
После дождичка в четверг: автосалон уже 4 раза переносил сроки ремонта застрахованного автомобиля
01.12.2021
Страсти по Комсомольскому проспекту накаляются: администрация Челябинска не согласилась с критикой ГИБДД
01.12.2021