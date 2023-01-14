Немного косметики и слез: фотосессии для жен бойцов СВО продолжаются в Челябинской области

Фотопроект «Жена героя» пополнился новыми лицами на третьем месяце работы в Челябинской области. Десятки фотосессий провела группа миасских фотографов для женщин в военных кителях, чьи близкие участвуют в СВО на Украине. Модели к ним приезжают из разных городов области и расположенного рядом с Миассом военного городка Чебаркульской дивизии.

Среди профессиональных фотографов есть и любитель – Елена Самофалова работает в одной из надзорных служб, а в свободное время фтографирует своих героинь. «Я общаюсь и переживаю вместе с ними, и каждое письмо (к фото участники проекта добавляют послание в ЗВО – примечание ред.) трогает меня до глубины души, до мурашек, до комка в горле и слез», – рассказывает Елена. Съемки проходят то со слезами, то с улыбками, по ее словам, многие модели первый раз оказываются в профессиональной студии, в руках визажиста и стилиста. И все, кто пришел на съемки, становятся причастными к личным историям героинь.

Мария. Сейчас она уже вместе с мужем, он в ожидании операции, но работает - обучает мобилизованных тактической медицине.

Людмила. Жена героя и мама четверых детей, младший из которых первоклашка. Сама она говорит, что семья самая обычная, муж пошел добровольцем, исполнив давнишнюю мечту служить стране (хотел служить в армии, работать в органах правопорядка, но не проходил по состоянию здоровья). «Мне осталось только поддержать его решение и поверить в него, хотя в тот момент очень надеялась, что его не возьмут, вернут обратно домой. На сегодняшний день, я многому учусь заново. В первую очередь - справляться со своими эмоциями», – рассказывает Людмила.

И добавляет: «Я очень благодарна этому проекту и организаторам, им - терпения всем и успехов».

Ольга. Пишет и передает письма и записки мужу, это семейная традиция. «У нас вообще тихая традиция есть, если кто-то из нас уезжал или наряд у мужа - записки передавать, причём подкладывать незаметно, чтобы как сюрприз был.

На войну всегда, когда есть возможность передать, отправляю, пять писем уже есть, шестое скоро приедет к нему, и еще есть седьмое электронное. Муж хранит их, говорит, что как оберег, всегда у сердца носит».

Ольга Р. Ждет мужа, он у нее капитан. «У нас двое детей – девять лет сыну и дочке два с половиной года. Миасс- второй наш город службы», – рассказывает она.

Полина. Из письма мужу: «Ты моя гордость. Береги себя... для меня!'»

Полина К: «Женаты семь лет. Переезжали несколько раз по службе. Всегда еду туда, куда мужа переводят без лишних вопросов. За последнее время отвыкла звонить ему сама, так как понимаю, что это не всегда безопасно. Всегда стараюсь быть для него надежным тылом, он мне за это очень признателен. Сейчас не можем себе представить, жизни друг без друга, хотя наше знакомство было случайным».

По словам Елены Самофаловой, жен, желающих стать героиней проекта, остается немало, в ближайшее время проведет фотосессии еще для пяти героинь.

Гузель. Она сама военнослужащая, муж в зоне СВО, имеет награды. Сейчас муж пишет, что ждёт ее фотографии в кителе. Вот что она пишет мужу: «Мужчина становится мужчиной тогда, когда обладает теми качествами, которые есть у тебя: сила духа, энергия, ум, харизма, щедрость и доброта! Твоё невероятное чувство юмора помогало в достижении поставленных целей, твоё обаяние открывало закрытые двери, а твоя доброта и умение любить окружили тебя преданными друзьями. Ты наш герой и патриот нашей Родины. Близкие и родные, дети наши гордятся тобой».