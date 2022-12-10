Фотопроект "Жена героя" нашел много последователей в Челябинской области

Народный фотопроект "Жена героя" получил активную поддержку в Челябинской области. Группа фотографов из Миасса делает снимки женщин в военных кителях - жен, матерей и сестер бойцов СВО на Украине. Первые фотографии уже опубликовали на своих ресурсах инициаторы проекта из Самары. А конечным итогом, по планам южноуральских фотомастеров, должна стать большая фотовыставка.

Делать символические снимки в поддержку мужей первыми начали делать жены офицеров второй гвардейской общевойсковой Краснознамённой армии. Китель они выбрали как стал символ бремени и ответственности. Проект сразу привлек к себе внимание в военных городках России, его поддержало правительство Самарской области и представило в Кремле, после чего проект получил широкую известность и превратился в народный. Последователи нашлись в Калининграде, Тольятти, Рязани, Воронеже, Челябинской области и других территориях. Увидеть фотографии можно и на странице проекта ВКонтакте, и в региональных сообществах соцсетей, а еще выставка "Жена героя" экспонируются в Президентской библиотеке до 26 декабря.

В Миассе в поддержку социального проекта объединились фотографы и визажисты и добровольные помощники в организации фотосессий, предоставляющие помещения и студии. Как рассказала агентству "Урал-Пресс-Информ" фотограф Ирина Целовальникова, проект не останавливает даже горячая пора новогодних фотосессий. Времени на подготовку уходит достаточно много, поскольку женщинам надо настроиться, эмоции берут свое, есть трагичные ситуации.

Одна из недавних фотографий Ирины, опубликованных в группе "Жена героя", - Анастасия . "Молодая пара не успела отметить ситцевую свадьбу, - сообщается в подписи к портрету. - 19 ноября её супруг - Константин, героически погиб. Он до конца остался верен стране и воинскому долгу. Мы не знаем таких слов, способных утешить молодую девочку, для которой вселенная остановила свой ход. Но, мы уверены, что каждая из нас готова оказать поддержку, и сделать всё, чтоб помочь Анастасии справиться с этой болью. И главное, мы должны хранить память о её супруге. Это наш с Вами святой долг".

По словам Ирины Целовальниковой, желающие стать участницами проекта обращаются не только из Миасса, но и Чебаркуля, Кыштыма и других городов области, в чате проекта около 60 человек. Это не только жены, но и сестры, матери участников СВО, есть те, у кого мужья работают там врачами. Снимки и фотосессии для них становятся жестом поддержки земляков, все делается на безвозмездной основе. Логическим завершением проекта, по мнению инициативной группы, должна стать экспозиция "Жена героя" в одном из выставочных залов.