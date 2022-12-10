10.12.2022
Молоко за вредность
10.12.2022
В субботу в Челябинске состоится Рождественский фестиваль воскресных школ
09.12.2022
Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)
09.12.2022
Сотрудникам мэрии и УК предложили поселиться в аварийном общежитии на Мира
09.12.2022
С борта самолета в руки полицейских попал в Челябинске подросток-беглец
09.12.2022
Половина коррупционных преступлений в Челябинской области - взятки
Фотопроект "Жена героя" нашел много последователей в Челябинской области
Жены, сестры и матери бойцов СВО делают фотографы в знак поддержки земляков
09.12.2022
«Единая Россия» открыла отделение партии в Херсонской области
09.12.2022
В Волновахе на стройплощадках висят плакаты «Челябинская область» и «Магнитогорск»
08.12.2022
В Челябинской области организуют центр реабилитации и трудоустройства для участников СВО
08.12.2022
Теплые вещи мобилизованным землякам отправили профсоюзы Челябинской области
"Ребята обнимали и обнимали": школьники Ясиноватой покатались по горнолыжным трассам в Челябинской области
10.12.2022
Детский ансамбль «Урал» выступит на закрытии Года культурного наследия народов России в Москве
09.12.2022
Впервые в "Зеленом рейтинге": Виктория Абрамченко отметила Челябинскую область в "ликвидации объектов накопленного вреда"
09.12.2022
Челябинский АНГЕЛ стал обладателем ордена Мужества и человеком года
08.12.2022
Ринат Кучитаров встретит Новый год в СИЗО
07.12.2022