Неуловимые руководители: «Вайлдберриз» - работодатель через приложение

Представители Федерации профсоюзов Челябинской области выехали в Москву, в головной офис ООО «Вайлдберриз», с проверкой соблюдения работодателем трудового законодательства, однако встретиться с руководством компании им не удалось.

Профсоюз в «Вайлдберриз» был создан по инициативе работников пунктов выдачи заказов Wildberries. В марте владельцы пунктов провели забастовку, причиной которой стало введение новой системы штрафов и наказаний. Работники высказываются против ненормированного рабочего дня, есть вопросы в части охраны труда. На основании жалоб профсоюзные юристы направили заявление в прокуратуру о проведении проверки.

Федерация профсоюзов Челябинской области со своей стороны предложила руководству компании урегулировать конфликтную ситуацию за столом переговоров. На имя генерального директора ООО «Вайлдберриз» Татьяны Бакальчук было направлено письмо с предложением о встрече сторон. Ответа не последовало, и тогда профсоюзная сторона известила о готовящейся выездной проверке.

Уведомление об этом было направлено по двум адресам: Московская область, г. Подольск, д. Коледино, тер. «Индустриальный парк «Коледино» (юридический адрес компании) и Москва, ул. Ленинская Слобода, 26, стр. 3 (где, по имеющейся информации, находится головной офис).

Третьего мая главный правовой инспектор труда Федерации профсоюзов Челябинской области Галина Корзо и главный технический инспектор труда Татьяна Иванова приехали в Коледино. На пункте охраны им сказали, что ни отдела кадров, ни юристов по данному адресу нет. Все это в столичном офисе. И посоветовали позвонить по телефонам, указанным здесь же на проходной (на доске с объявлением о наборе водителей) или на сайте компании. Но ни один из трех телефонов не откликнулся. Глухое: «Номер не существует» и гудки… На вопрос - почему у вас в объявлении нерабочие телефоны - охранник только пожимал плечами.

«Уже от работников компании мы узнали, что все общение происходит через приложение WB Job, - рассказывает Галина Корзо. - Никто никогда не видел вышестоящее руководство, а все вопросы - через личную страницу в приложении. Информация о приеме на работу, штрафах, зарплате за текущий месяц - там же. Пытаясь любым возможным законным способом достучаться до руководства, мы решили примерить на себя роль соискателя и скачали приложение. Но за семь попыток авторизоваться код так и не получили».

Как отмечают в Федерации профсоюзов Челябинской области, все происходящее в пункте охраны фиксировалось на видео - две камеры внутри помещения и две внешние. Примерно через полтора часа безуспешных, но активных попыток (общение с работниками, с представителями службы безопасности) к проверяющим все же вышел Борис Сергеевич, начальник складского помещения (так он представился). Внимательно изучив удостоверения главного правового и главного технического инспекторов (свое он наотрез отказался предъявлять, как и назвать свою фамилию), представитель компании поспешно удалился с фразой: «Все вопросы в московский офис».

Не теряя надежды установить деловой контакт, на следующий день проверяющие отправились на Ленинскую Слободу, 26, стр. 3.

Из приятного - здесь их уже ждали! Это было понятно по монотонным однотипным фразам офис-менеджера и охраны: «Никаких указаний нам не было, здесь никого из руководства нет, только два программиста… Мы не знаем, кто вы: от ведомства какого-то, от партии. Может, вы - профсоюз…». Это прозвучало до того, как члены комиссии представилась, кто они и для чего пришли в офис компании.

Из минусов - в столичном офисе комиссию со всеми вопросами переадресовывали в Коледино, утверждая, что только там все документы, а они со своей стороны ну совершенно ничем не могут помочь.

И - уже ставшее фирменным стилем Wildberries предложение обратиться по всем вопросам через приложение или телефоны на сайте компании.

Подписать акт о воспрепятствовании профсоюзной проверке представители Wildberries категорически отказались, что и было зафиксировано в документах, которые направлены в прокуратуру Москвы и Подольска.