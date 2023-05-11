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Фото: Федерация профсоюзов Челябинской области

Неуловимые руководители: «Вайлдберриз» - работодатель через приложение

Представители Федерации профсоюзов Челябинской области выехали в Москву, в головной офис ООО «Вайлдберриз», с проверкой соблюдения работодателем трудового законодательства, однако встретиться с руководством компании им не удалось.

Профсоюз в «Вайлдберриз» был создан по инициативе работников пунктов выдачи заказов Wildberries. В марте владельцы пунктов провели забастовку, причиной которой стало введение новой системы штрафов и наказаний. Работники высказываются против ненормированного рабочего дня, есть вопросы в части охраны труда. На основании жалоб профсоюзные юристы направили заявление в прокуратуру о проведении проверки.

Федерация профсоюзов Челябинской области со своей стороны предложила руководству компании урегулировать конфликтную ситуацию за столом переговоров. На имя генерального директора ООО «Вайлдберриз» Татьяны Бакальчук было направлено письмо с предложением о встрече сторон. Ответа не последовало, и тогда профсоюзная сторона известила о готовящейся выездной проверке.

Уведомление об этом было направлено по двум адресам: Московская область, г. Подольск, д. Коледино, тер. «Индустриальный парк «Коледино» (юридический адрес компании) и Москва, ул. Ленинская Слобода, 26, стр. 3 (где, по имеющейся информации, находится головной офис).

Третьего мая главный правовой инспектор труда Федерации профсоюзов Челябинской области Галина Корзо и главный технический инспектор труда Татьяна Иванова приехали в Коледино. На пункте охраны им сказали, что ни отдела кадров, ни юристов по данному адресу нет. Все это в столичном офисе. И посоветовали позвонить по телефонам, указанным здесь же на проходной (на доске с объявлением о наборе водителей) или на сайте компании. Но ни один из трех телефонов не откликнулся. Глухое: «Номер не существует» и гудки… На вопрос - почему у вас в объявлении нерабочие телефоны - охранник только пожимал плечами.

«Уже от работников компании мы узнали, что все общение происходит через приложение WB Job, - рассказывает Галина Корзо. - Никто никогда не видел вышестоящее руководство, а все вопросы - через личную страницу в приложении. Информация о приеме на работу, штрафах, зарплате за текущий месяц - там же. Пытаясь любым возможным законным способом достучаться до руководства, мы решили примерить на себя роль соискателя и скачали приложение. Но за семь попыток авторизоваться код так и не получили».

Как отмечают в Федерации профсоюзов Челябинской области, все происходящее в пункте охраны фиксировалось на видео - две камеры внутри помещения и две внешние. Примерно через полтора часа безуспешных, но активных попыток (общение с работниками, с представителями службы безопасности) к проверяющим все же вышел Борис Сергеевич, начальник складского помещения (так он представился). Внимательно изучив удостоверения главного правового и главного технического инспекторов (свое он наотрез отказался предъявлять, как и назвать свою фамилию), представитель компании поспешно удалился с фразой: «Все вопросы в московский офис».

Не теряя надежды установить деловой контакт, на следующий день проверяющие отправились на Ленинскую Слободу, 26, стр. 3.
Из приятного - здесь их уже ждали! Это было понятно по монотонным однотипным фразам офис-менеджера и охраны: «Никаких указаний нам не было, здесь никого из руководства нет, только два программиста… Мы не знаем, кто вы: от ведомства какого-то, от партии. Может, вы - профсоюз…». Это прозвучало до того, как члены комиссии представилась, кто они и для чего пришли в офис компании.
Из минусов - в столичном офисе комиссию со всеми вопросами переадресовывали в Коледино, утверждая, что только там все документы, а они со своей стороны ну совершенно ничем не могут помочь.
И - уже ставшее фирменным стилем Wildberries предложение обратиться по всем вопросам через приложение или телефоны на сайте компании.
Подписать акт о воспрепятствовании профсоюзной проверке представители Wildberries категорически отказались, что и было зафиксировано в документах, которые направлены в прокуратуру Москвы и Подольска.

федерация профсоюзов Челябинской области
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09.05.2023 19:36

Ко Дню Победы на Аркаиме расцвел миндаль

09.05.2023 18:38

В Челябинской области чествуют ветеранов войны

09.05.2023 18:01

В Челябинске состоялся концерт для ветеранов, участников СВО, военных и силовиков

09.05.2023 17:42

Пожар в нацпарке «Зигальга» локализован, осталось справиться с двумя очагами тления

09.05.2023 16:02

Мэрия сообщила об ограничении движения на проспекте Ленина с десятого мая

09.05.2023 15:38

Южноуральцы с размахом отмечают День Победы

09.05.2023 14:29

Над Челябинской областью подняли Знамя Победы

09.05.2023 13:05

В Челябинске полным ходом идет ремонт трамвайных путей на Машиностроителей

09.05.2023 12:53

В 2023 году отремонтируют две «героические» улицы Челябинска

09.05.2023 12:51

В Челябинске почтили память павших героев Великой Отечественной войны

09.05.2023 12:25

«Эй, ухнем»: Ирина Текслер представила жителям Челябинской области патриотический клип

09.05.2023 11:45

Итальянский журналист и писатель – о дальнейшей судьбе Европы

09.05.2023 11:01

Краски челябинских художников – о жизни и Победе

09.05.2023 10:45

Челябинская область вместе со всей Россией отмечает Великую Победу над фашизмом

09.05.2023 10:21

Наталья Котова поздравила с Днем Победы 96-летнего ветерана Алексея Почекутова

09.05.2023 04:11

Спикер Александр Лазарев: «Мы никогда не забудем, какой ценой досталась Великая Победа»

09.05.2023 03:41

Алексей Текслер поздравляет южноуральцев с Днем Победы

09.05.2023 03:14

В День Победы в Челябинской области прохладно и ветрено

09.05.2023 02:22

В пяти городах Челябинской области на День Победы объявлены НМУ

08.05.2023 17:19

Водитель легковушки на трассе М-5 в Челябинской области врезался в «Сканию» и «ГАЗель»

08.05.2023 17:10

Полицейские Челябинской области создали патриотический клип ко Дню Победы

08.05.2023 16:56

При тушении свалки в Златоусте обнаружено тело убитой женщины

08.05.2023 12:52

С линии соприкосновения: бойцы из Челябинской области поздравляют земляков с Днем Победы

08.05.2023 12:35

Челябинск полным ходом готовится ко Дню Победы

08.05.2023 12:12

В Чесме на пожаре погибли мужчина и женщина

08.05.2023 11:58

Знаковое здание на площади Революции Челябинска отремонтируют за два года

08.05.2023 11:44

К утру восьмого мая площадь активного горения в нацпарке «Зигальга» сократилась до 35 гектаров