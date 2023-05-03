Консультация юриста: как оплачивается переработка рабочего времени

На вопрос отвечает юрист Федерации профсоюзов Челябинской области Ольга Меньшикова.

- Расскажите, пожалуйста, как должна оплачиваться переработка.

- Переработка (она же – работа в сверхурочное время) – явление распространенное. Однако работа сверх нормы не может устанавливаться работодателем произвольно, она строго регулируется Трудовым кодексом Российской Федерации.

Согласно части 2 статьи 91 ТК РФ, длительность трудовой недели не должна превышать 40 часов. Для некоторых специалистов (согласно статьям 92, 173, 174, 333 ТК РФ) актуальна сокращенная рабочая неделя. Еженедельно сотруднику должен предоставляться непрерывный отдых минимальной продолжительностью 42 часа (статья 110 ТК РФ).

Если недельная норма часов превышает установленное ТК РФ количество часов, это будет являться переработкой и должно быть компенсировано работнику.

Совокупная продолжительность переработки не должна превышать 120 часов в год и четырех часов в течение двух дней подряд.

Исключение: привлечения сотрудников организаций оборонно-промышленного комплекса к сверхурочной работе (об их специфике мы рассказывали ранее).

На привлечение сотрудника организации к сверхурочной работе обязательно должен издаваться приказ (распоряжение). Порядок оплаты сверхурочной работы установлен статьей 152 ТК РФ:

- за первые два часа работы - не менее чем в полуторном размере;

- за последующие часы - не менее чем в двойном размере.

Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором.

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха. Длительность такого отдыха должна быть не менее, чем время, отработанное сверхурочно.

Задать вопрос можно по телефону 263-14-83, Viber, WhatsApp, Telegram: 8-900-028-02-08, электронная почта: yurist@chelprof.ru.