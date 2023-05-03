03.05.2023
Консультация юриста: как оплачивается переработка рабочего времени
03.05.2023
УФСБ пресекло в Челябинской области канал незаконной миграции иностранцев
03.05.2023
В Челябинске в этом году отремонтируют 43 трамвайных переезда
03.05.2023
В центре Челябинска четвертого мая перекроют движение на время репетиции Парада Победы
03.05.2023
С 2017 года ММК вложил в экологию 72 миллиарда рублей
03.05.2023
На полянах «Зигальги» появились «слоновьи уши»
Консультация юриста: как оплачивается переработка рабочего времени
02.05.2023
Консультация юриста: как оценить профессиональный риск
20.03.2023
Консультация юриста: должен ли продавец оплачивать при возврате некачественный товар
13.03.2023
Консультация юриста: когда на командировку необходимо согласие сотрудника
09.03.2023
Консультация юриста: профессиональные риски для электросварщика
КСП Челябинской области проверит расходы минспорта и его подведа на мероприятия по ГТО
02.05.2023
Южноуральцев предупреждают - рвать подснежники запрещено
29.04.2023
В Челябинской области раньше обычного распустился крайне опасный для человека кустарник
28.04.2023
Ветераны и инвалиды войны и их сопровождающие могут ездить бесплатно в электричках по 31 мая
27.04.2023
Комиссия Совета законодателей РФ положительно оценила инициативу губернатора Челябинской области
26.04.2023