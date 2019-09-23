Нижегородцы реализовали дорожный нацпроект в Челябинске на 73 процента

Нижегородцы отремонтировали в Челябинске 664 тысячи «квадратов» дорожного полотна, реализовав национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 73 процента.

Об этом сегодня, 23-го сентября, на аппаратном совещании в челябинской администрации доложил заместитель главы города по дорожному хозяйству Владимир Алейников.

«Судя по прогнозным данным на сентябрь-октябрь, нижегородцы должны закончить весь объем работ в установленные сроки», - отметил Алейников.

Он напомнил, что компания ООО «Нижавтодорострой» отвечает за ремонт в южноуральской столице 18-ти линейных объектов. Девятнадцатым, также вошедшим в проект «БКАД» в этом году, является Копейское шоссе. Его приводит в порядок другой подрядчик - ООО «Дорстройтех-Лизинг». Здесь, по словам Владимира Алейникова, работы выполнены примерно на 50 процентов. Компания отремонтировала к сегодняшнему дню 61 тысячу квадратных метров дороги. Восстановление дорожной разметки на всех 19-ти участках дорог выполнено на 68,4 процента.

По словам чиновника, «Дорстройтех-Лизинг» - предприятие, достаточно хорошо знакомое челябинским властям.

«Его производственные мощности - вместе с асфальтобетонным заводом - находятся в непосредственной близости от Копейского шоссе. У нас есть уверенность, что в установленные сроки предприятие справится с задачами в полном объеме», - подчеркнул Владимир Алейников.

Третий подрядчик, реализующий в Челябинске проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», - АО «Южуралмост». Она делает две развязки - на Блюхера и Дарвина/Троицкий тракт. Оба объекта переходящие, то есть не заканчиваются в этом году.