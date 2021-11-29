29.11.2021
Новая тропа «Таганая» стала призером конкурса «Сокровища России»
28.11.2021
Арестован магнитогорец, напавший с ножом на сотрудника ГИБДД
28.11.2021
В Челябинске на пожаре в доме на Российской погиб человек
28.11.2021
Анонсы событий и мероприятий на 29 ноября (дополняется)
28.11.2021
За сутки ковид подтвердили у 655 южноуральцев, выздоровело 1458 человек, умерло 30
28.11.2021
На 73-м году жизни скончался Александр Градский
Новая тропа «Таганая» стала призером конкурса «Сокровища России»
25.11.2021
Нацпарк «Таганай» открыл «столовые» под открытым небом для птиц и зверей
22.11.2021
По Большой Каменной реке «Таганая» теперь можно безопасно гулять, любуясь открывающейся панорамой
17.11.2021
Центральную усадьбу и Черную скалу «Таганая» свяжет лыжня
05.11.2021
«Таганай» приглашает южноуральцев к участию в традиционной акции «Подкормите птиц!»
У православных начался Рождественский пост
28.11.2021
В Челябинске выросло число безработных
26.11.2021
Работники ЧТЗ обратились к губернатору: Завод гибнет от рук неумелых хозяев
26.11.2021
Депутаты ЗСО Челябинской области одобрили проекты ФЗ о введении QR-кодов на транспорте
25.11.2021
Вакцина от ковида для детей будет зарегистрирована 24 ноября, введена в оборот – в декабре
24.11.2021