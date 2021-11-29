Новая тропа «Таганая» стала призером конкурса «Сокровища России»

Новая тропа национального парка «Таганай» (Челябинская область) – «На Большую Каменную реку» - стала призером объявленного журналом National Geographic конкурса «Сокровища России».

Онлайн-голосование за лучшие туристические объекты страны на сайте издания велось свыше двух месяцев. По его результатам тропа «Таганая» заняла третью позицию, уступив проектам в Пермском крае и Новгородской области.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», новую версию маршрута к знаменитой каменной россыпи в нацпарке представили в октябре этого года. В открытии маршрута приняла участие заместитель главы Ростуризма Евгения Чухнова, визит которой на Таганай был не случаен: тропа создавалась при поддержке Федерального агентства по туризму.

В нацпарке напомнили, что теперь на пути к самой известной таганайской достопримечательности есть смотровая площадка «Тёщин язык», подвесная переправа, на заболоченных местах обустроены настилы, а на самой реке недавно появилась уникальная конструкция, позволяющая безопасно прогуляться по каменным «волнам».