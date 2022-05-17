Новая жизнь без наркотиков начинается в Израиле

Наркомания – это пагубное пристрастие, которое поддается лечению. В нашей клинике для этого есть все необходимое, а именно: знания, практика и достижение поставленных целей.

Подходя к вопросу излечения от наркотической зависимости, мы используем только современную медицину, применяем проверенные и доказавшие свою эффективность методы и стандарты. Это обеспечивает не только комфорт выздоравливающих, но и значительный прогресс с первых этапов избавления от зависимости.

Принципы нашей работы

Подобный подход к организации лечения позволяет повысить результативность применяемых процедур и практик.

Только добровольное и осознанное лечение. Мы понимаем, что наркотическая зависимость – сложный процесс, вовлекающий большое количество мотиваций и страхов, однако лечение должно быть полностью добровольным. Зачастую, первая встреча с наркологом может носить принудительный характер, однако в дальнейшем человек обязан хотеть выздороветь сам. Это стремление может быть только искренним.

Практикуем комплексный подход. В нашей клинике особое внимание уделяется не столько зависимости, сколько общему состоянию выздоравливающего. Ведь наркотическая зависимость затрагивает все сферы жизни человека, начиная от социального положения и заканчивая здоровьем.

Формируем безопасную и доброжелательную среду для восстановления – это ключевое условие для пребывания в клинике. Наша цель – не только проработать наркотические проблемы, но и устранить возможные тревоги, страхи и прочие негативные эмоции.

Достойные условия проживания. Любое лечение от наркотической зависимости подразумевает угрозу срыва, поэтому нам важно создать максимально комфортные условия. Это способствует улучшенному темпу выздоровления и общему психологическому состоянию.

На практике данные принципы способствуют улучшению психологического состояния пациентов и увеличивают скорость восстановления.

Методы клиники IsraRehab

Современные терапевтические курсы позволяют адаптировать программу реабилитации с учетом индивидуальных особенностей и скорости восстановления выздоравливающего. Помимо классической психотерапии также используется:

Арт-терапия. Отличный способ не только выразить свой собственный мир, но и раскрыть творческий потенциал. Это отличный инструмент, позволяющий познать самого себя, выразить накопившиеся чувства и свою индивидуальность. А в комплексе психоанализ и творчество помогают в процессе диагностики состояния.

Психодрама. Эффективный метод, использующий драматическую импровизацию. Позволяет познать самого себя, прожить и пережить негативные чувства и полученные травмы. Помогает наладить коммуникацию с окружающими.

Когнитивно-поведенческая психотерапия или КПТ. Заключается в непосредственной работе специалистов с выздоравливающим. Данная практика позволяет обнаружить и заменить неконструктивные установки новыми, созидающими и эффективными.

Помимо этого мы подбираем дополнительные и основные программы реабилитации согласно индивидуальным потребностям человека. Срок пребывания определяется стажем употребления, возрастом пациента, динамикой его состояния и пр.

При этом первым этапом всегда становится детоксикация. Медикаментозная терапия, подобранная опытным наркологом, позволяет очистить организм от продуктов распада наркотических веществ и токсинов с максимальной безопасностью для здоровья. И уже после физического очищения, а также улучшения общего состояния мы приступаем к работе с сознанием.

Наши преимущества перед другими клиниками

Мы используем опыт и наработки лучших врачей психиатров-наркологов со всего мира. Это позволяет эффективно бороться даже с самой сильной зависимостью и добиваться поставленных результатов.

Успех нашей клиники кроется не только в техниках и программах, но и в благоприятной среде для восстановления. Общение с единомышленниками, постоянная поддержка специалистов, доброжелательное отношение и понимание персонала центра способствуют вере в собственные силы, чтобы сделать правильные шаги навстречу гармоничной жизни без наркотиков.

Каждый выздоравливающий имеет достаточно свободного времени для прогулок, посещения тренажерного зала, бассейна.

Разнообразное сбалансированное питание, приятный климат, четкий распорядок дня способствуют оздоровлению.

Помимо комфортного быта развивается и познание мира. Организуются выезды к морю, туристические поездки по святым местам, что становится дополнительным стимулом по мере улучшения состояния.

Клиника IsraRehab имеет ограниченное количество мест, что позволяет уделять достаточно времени и внимания каждому.

Для тех, кто предпочитает пребывать один, действуют VIP-программы.