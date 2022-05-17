Новая жизнь без наркотиков начинается в Израиле

Наркомания – это пагубное пристрастие, которое поддается лечению. В нашей клинике для этого есть все необходимое, а именно: знания, практика и достижение поставленных целей.
Подходя к вопросу излечения от наркотической зависимости, мы используем только современную медицину, применяем проверенные и доказавшие свою эффективность методы и стандарты. Это обеспечивает не только комфорт выздоравливающих, но и значительный прогресс с первых этапов избавления от зависимости.
Принципы нашей работы
Подобный подход к организации лечения позволяет повысить результативность применяемых процедур и практик.
- Только добровольное и осознанное лечение. Мы понимаем, что наркотическая зависимость – сложный процесс, вовлекающий большое количество мотиваций и страхов, однако лечение должно быть полностью добровольным. Зачастую, первая встреча с наркологом может носить принудительный характер, однако в дальнейшем человек обязан хотеть выздороветь сам. Это стремление может быть только искренним.
- Практикуем комплексный подход. В нашей клинике особое внимание уделяется не столько зависимости, сколько общему состоянию выздоравливающего. Ведь наркотическая зависимость затрагивает все сферы жизни человека, начиная от социального положения и заканчивая здоровьем.
- Формируем безопасную и доброжелательную среду для восстановления – это ключевое условие для пребывания в клинике. Наша цель – не только проработать наркотические проблемы, но и устранить возможные тревоги, страхи и прочие негативные эмоции.
- Достойные условия проживания. Любое лечение от наркотической зависимости подразумевает угрозу срыва, поэтому нам важно создать максимально комфортные условия. Это способствует улучшенному темпу выздоровления и общему психологическому состоянию.
На практике данные принципы способствуют улучшению психологического состояния пациентов и увеличивают скорость восстановления.
Методы клиники IsraRehab
Современные терапевтические курсы позволяют адаптировать программу реабилитации с учетом индивидуальных особенностей и скорости восстановления выздоравливающего. Помимо классической психотерапии также используется:
- Арт-терапия. Отличный способ не только выразить свой собственный мир, но и раскрыть творческий потенциал. Это отличный инструмент, позволяющий познать самого себя, выразить накопившиеся чувства и свою индивидуальность. А в комплексе психоанализ и творчество помогают в процессе диагностики состояния.
- Психодрама. Эффективный метод, использующий драматическую импровизацию. Позволяет познать самого себя, прожить и пережить негативные чувства и полученные травмы. Помогает наладить коммуникацию с окружающими.
- Когнитивно-поведенческая психотерапия или КПТ. Заключается в непосредственной работе специалистов с выздоравливающим. Данная практика позволяет обнаружить и заменить неконструктивные установки новыми, созидающими и эффективными.
Помимо этого мы подбираем дополнительные и основные программы реабилитации согласно индивидуальным потребностям человека. Срок пребывания определяется стажем употребления, возрастом пациента, динамикой его состояния и пр.
При этом первым этапом всегда становится детоксикация. Медикаментозная терапия, подобранная опытным наркологом, позволяет очистить организм от продуктов распада наркотических веществ и токсинов с максимальной безопасностью для здоровья. И уже после физического очищения, а также улучшения общего состояния мы приступаем к работе с сознанием.
Наши преимущества перед другими клиниками
Мы используем опыт и наработки лучших врачей психиатров-наркологов со всего мира. Это позволяет эффективно бороться даже с самой сильной зависимостью и добиваться поставленных результатов.
Успех нашей клиники кроется не только в техниках и программах, но и в благоприятной среде для восстановления. Общение с единомышленниками, постоянная поддержка специалистов, доброжелательное отношение и понимание персонала центра способствуют вере в собственные силы, чтобы сделать правильные шаги навстречу гармоничной жизни без наркотиков.
- Каждый выздоравливающий имеет достаточно свободного времени для прогулок, посещения тренажерного зала, бассейна.
- Разнообразное сбалансированное питание, приятный климат, четкий распорядок дня способствуют оздоровлению.
- Помимо комфортного быта развивается и познание мира. Организуются выезды к морю, туристические поездки по святым местам, что становится дополнительным стимулом по мере улучшения состояния.
- Клиника IsraRehab имеет ограниченное количество мест, что позволяет уделять достаточно времени и внимания каждому.
Для тех, кто предпочитает пребывать один, действуют VIP-программы.
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Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста
Лицензия № 34495 срок действия с 01.01.2022 по 01.01.2024