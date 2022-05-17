Новая жизнь без наркотиков начинается в Израиле

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске после капитального ремонта открылся государственный театр кукол имени Вольховского.
17.05.2022

Челябинский театр кукол заиграл новыми красками
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске общественники попросили оценить техническое состояние плотины Шершнёвского водохрани
17.05.2022

Общественники Челябинска попросили проверить техническое состояние Шершнёвской плотины
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отправил правительственную комиссию в Агаповский р
17.05.2022

Губернатор отправил правительственную комиссию в Агаповский район, где погибло два ребенка
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Власти Челябинска надеются спасти даурские лиственницы в центре города. Об этом сообщили в пресс-
17.05.2022

В Челябинске засыхают даурские лиственницы, высаженные губернатором
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Крыша малой архитектурной формы, а именно – крытой беседки рядом с многоквартирной девятиэтажкой
17.05.2022

Заколдованный круг? На улице Пермской в Челябинске теряет крышу беседка и рвется асфальт

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2022

В Челябинске частично перекроют парковку на Театральной площади
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2022

Администрация Челябинска одобрила строительство технопарка на месте частного сектора
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2022

В Челябинске библиотека пригласила читателей отведать фронтовой хлеб
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2022

Челябинец, устроивший стрельбу возле заведения быстрого питания, установлен
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2022

Южный Урал вновь ждет фестиваль профессиональных театров «Сцена».
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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17.05.2022 16:36

Новая жизнь без наркотиков начинается в Израиле

Наркомания – это пагубное пристрастие, которое поддается лечению. В нашей клинике для этого есть все необходимое, а именно: знания, практика и достижение поставленных целей.

Подходя к вопросу излечения от наркотической зависимости, мы используем только современную медицину, применяем проверенные и доказавшие свою эффективность методы и стандарты. Это обеспечивает не только комфорт выздоравливающих, но и значительный прогресс с первых этапов избавления от зависимости.

Принципы нашей работы

Подобный подход к организации лечения позволяет повысить результативность применяемых процедур и практик.

  • Только добровольное и осознанное лечение. Мы понимаем, что наркотическая зависимость – сложный процесс, вовлекающий большое количество мотиваций и страхов, однако лечение должно быть полностью добровольным. Зачастую, первая встреча с наркологом может носить принудительный характер, однако в дальнейшем человек обязан хотеть выздороветь сам. Это стремление может быть только искренним.
  • Практикуем комплексный подход. В нашей клинике особое внимание уделяется не столько зависимости, сколько общему состоянию выздоравливающего. Ведь наркотическая зависимость затрагивает все сферы жизни человека, начиная от социального положения и заканчивая здоровьем.
  • Формируем безопасную и доброжелательную среду для восстановления – это ключевое условие для пребывания в клинике. Наша цель – не только проработать наркотические проблемы, но и устранить возможные тревоги, страхи и прочие негативные эмоции.
  • Достойные условия проживания. Любое лечение от наркотической зависимости подразумевает угрозу срыва, поэтому нам важно создать максимально комфортные условия. Это способствует улучшенному темпу выздоровления и общему психологическому состоянию.

На практике данные принципы способствуют улучшению психологического состояния пациентов и увеличивают скорость восстановления.

Методы клиники IsraRehab

Современные терапевтические курсы позволяют адаптировать программу реабилитации с учетом индивидуальных особенностей и скорости восстановления выздоравливающего. Помимо классической психотерапии также используется:

  • Арт-терапия. Отличный способ не только выразить свой собственный мир, но и раскрыть творческий потенциал. Это отличный инструмент, позволяющий познать самого себя, выразить накопившиеся чувства и свою индивидуальность. А в комплексе психоанализ и творчество помогают в процессе диагностики состояния.
  • Психодрама. Эффективный метод, использующий драматическую импровизацию. Позволяет познать самого себя, прожить и пережить негативные чувства и полученные травмы. Помогает наладить коммуникацию с окружающими.
  • Когнитивно-поведенческая психотерапия или КПТ. Заключается в непосредственной работе специалистов с выздоравливающим. Данная практика позволяет обнаружить и заменить неконструктивные установки новыми, созидающими и эффективными.

Помимо этого мы подбираем дополнительные и основные программы реабилитации согласно индивидуальным потребностям человека. Срок пребывания определяется стажем употребления, возрастом пациента, динамикой его состояния и пр.

При этом первым этапом всегда становится детоксикация. Медикаментозная терапия, подобранная опытным наркологом, позволяет очистить организм от продуктов распада наркотических веществ и токсинов с максимальной безопасностью для здоровья. И уже после физического очищения, а также улучшения общего состояния мы приступаем к работе с сознанием.

Наши преимущества перед другими клиниками

Мы используем опыт и наработки лучших врачей психиатров-наркологов со всего мира. Это позволяет эффективно бороться даже с самой сильной зависимостью и добиваться поставленных результатов.

Успех нашей клиники кроется не только в техниках и программах, но и в благоприятной среде для восстановления. Общение с единомышленниками, постоянная поддержка специалистов, доброжелательное отношение и понимание персонала центра способствуют вере в собственные силы, чтобы сделать правильные шаги навстречу гармоничной жизни без наркотиков.

  • Каждый выздоравливающий имеет достаточно свободного времени для прогулок, посещения тренажерного зала, бассейна.
  • Разнообразное сбалансированное питание, приятный климат, четкий распорядок дня способствуют оздоровлению.
  • Помимо комфортного быта развивается и познание мира. Организуются выезды к морю, туристические поездки по святым местам, что становится дополнительным стимулом по мере улучшения состояния.
  • Клиника IsraRehab имеет ограниченное количество мест, что позволяет уделять достаточно времени и внимания каждому.

Для тех, кто предпочитает пребывать один, действуют VIP-программы.

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Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста
Лицензия № 34495 срок действия с 01.01.2022 по 01.01.2024

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17.05.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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В понедельник в Челябинской области - порывистый ветер и дожди с грозами

15.05.2022 15:16

Порядка 10 тысяч верующих прошли крестным ходом по Челябинску

15.05.2022 14:49

В понедельник ранним утром произойдет полное Лунное затмение в Суперлунии

15.05.2022 14:23

Впервые южноуральцам представили работы иконописца Дионисия

15.05.2022 13:26

Карталинец раскрасил цветными карандашами копию водительских прав

15.05.2022 12:47

Жительница Южноуральска перевела мошенникам более 700 тысяч рублей

15.05.2022 11:39

В Челябинской области почти 1,9 тысячи южноуральцев продолжают борьбу с ковидом

15.05.2022 11:12

В Челябинске пройдет акция под лозунгом «Мы помним! Мы знаем!»

15.05.2022 10:54

Для жителей закрытого южноуральского города продлили срок действия пропусков

15.05.2022 10:46

В Челябинской области в 2021 году выросли текущие затраты предприятий на охрану окружающей среды

15.05.2022 10:00

Фотовыставка необычных портретов откроется в Челябинской филармонии

14.05.2022 18:58

Сотрудники пограничного управления ФСБ посвятили учащихся в кадеты

14.05.2022 18:56

Возле ЮУрГУ мотоциклист сбил велосипедистку

14.05.2022 18:55

В Челябинске в результате столкновения двух иномарок пострадала женщина

14.05.2022 18:53

В Челябинске продолжаются работы по благоустройству новой пешеходной зоны

14.05.2022 18:19

Силовики задержали жительницу Миасса, которая расписала тротуары надписями, дискредитирующими ВС РФ

14.05.2022 18:09

Рыбак, пропавший на озере Айдыкуль, найден мертвым

14.05.2022 18:08

Полицейские провели рейд по теплицам Аргаяшского района

14.05.2022 11:52

Администрация Златоуста выкупает ДК «Металлург», выставленный на продажу

14.05.2022 11:48

По поручению Скокова: полицейские продолжают «накрывать» незаконные пункты приема металлолома

14.05.2022 11:45

В Копейске будут судить организаторов подпольного алкогольного цеха, чью деятельность пресекли сотрудники ФБС и полиции

14.05.2022 11:30

За сутки заболели ковидом 135 южноуральцев, пять человек скончались

13.05.2022 21:58

Аэрофлот проводит свою проверку по факту гибели собаки при перевозке самолетом

13.05.2022 20:38

В Челябинской области на трассе А-310 на месяц ограничат движение