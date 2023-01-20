20.01.2023
Фонд поддержки спорта Челябинской области получит в 2023 году 2,2 миллиарда
19.01.2023
Анонсы событий и мероприятий на 20 января (18+)
19.01.2023
Южноуральские промышленники адаптируют проект «Профессионалитет»
19.01.2023
В больнице продолжают лечение 50 челябинцев с гепатитом А, еще 92 контактных - под наблюдением
19.01.2023
СК после взрыва газа в Миассе начал проверку
19.01.2023
Жители Южного Урала 86% платежей проводят онлайн
Новое назначение в администрации Челябинска
20.01.2023
За градостроительство в Челябинске будет отвечать женщина
19.01.2023
В Челябинске автобусы оборудуют системой интеллектуального мониторинга
16.01.2023
В администрации Челябинска назвали места оборудованных крещенских купелей
11.01.2023
Мэрия Челябинска утвердила проект строительства новой трамвайной линии
Южноуральцы смогут увидеть самую яркую комету 2023 года
20.01.2023
В Челябинске на Крещение выстроились очереди к купелям
19.01.2023
В 2023 году для южноуральцев подготовили 66 купелей, но окунаться советуют не всем
18.01.2023
Сенатор Павлова помогла семье летчика, служившего на Шагольской авиабазе
18.01.2023
Челябинские мобилизованные уверенно чувствуют себя в зоне СВО
17.01.2023