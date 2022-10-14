Новые кадровые назначения в структуре правительства Челябинской области

Первым заместителем начальника экспертно-аналитического управления правительства Челябинской области назначен Александр Шведов, возглавлявший управление в минэкономразвития региона.

Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Шведова Александра Константиновича первым заместителем начальника Экспертно-аналитического управления правительства Челябинской области», - говорится в документе.

До настоящего момента Шведов руководил управлением развития малого и среднего предпринимательства министерства экономического развития Челябинской области.

Напомним, в августе 2022 года пост первого заместителя начальника Экспертно-аналитического управления правительства Челябинской области покинул Андрей Кондратьев, работавший в этой должности с мая 2020 года.

бывшего руководителя управления развития малого и среднего предпринимательства Минэконома региона Александра Шведова.

Напомним, в декабре 2019 года по распоряжению Алексея Текслера в аппарате правительства и губернатора области было создано два новых структурных подразделения - управление проектной деятельности и экспертно-аналитическое управление.

Экспертно-аналитическое управление отвечает за экспертизу и контроль исполнения ключевых показателей деятельности региона, поставленных президентом РФ, а также осуществляет экспертно-аналитическое сопровождение любых документов и вопросов по поручению губернатора. С мая 2022 года управлением руководит Антон Артемов. Он сменил на этом посту Ивана Куцевляка (был начальником с января 2020 года по май 2022 года).