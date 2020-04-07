Новые вопросы для Алексея Текслера про коронавирус

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 7 апреля ответил на актуальные вопросы по развитию ситуации в регионе с коронавирусом.

- Будут ли введены ограничения на въезд в ЗАТО?

- Уже подписал постановление о введении дополнительных ограничений на территории трех ЗАТО региона (Озерск, Снежинск, Трехгорнй). Ограничивается выезд из этих городов для граждан, которые там зарегистрированы. Выехать можно только для срочных целей, которые разрешены, например, за получением медицинской помощи. Также ограничивается въезд в территории. Тем, кто приезжает по рабочим вопросам, рекомендовано максимально ограничить контакты.

- Назначен новый уполномоченный по правам человека. Ему уже даны поручения в связи с ситуацией с коронавирусом?

- Да, вчера на заседании ЗакСобрания региона утвердили кандидатуру Юлии Сударенко на должность уполномоченного по правам человека. Я с ней связался, поздравил с назначением и рекомендовал оперативно включиться в работу. Необходимо организовать информационно-разъяснительные беседы с населением, открыть горячую линию по острым вопросам, оперативно рассматривать жалобы населения и проблемы, с которыми столкнулись люди в связи с ситуацией с коронавирусом.

- Дистанционное обучение в школах налажено?

- Вчера столкнулись с проблемами с функционированием основных сервисов в связи с перегрузкой. Сегодня на 10 утра в «Сетевом городе» было более 25 тысяч пользователей. Для решения проблемы каналы Ростелекома были расширены в 5 раз. За ситуацией наблюдает оперативный штаб, будем дальше решать вопросы. Наблюдаю, как организована работа в школах на примере своего сына. Родителям школьников рекомендую направлять все замечания и вопросы в Министерство образования и науки региона, будем их оперативно решать.

- Обязаны ли управляющие компании проводить дезинфецию подъездов?

- Такие рекомендации были даны всем управляющим компаниям. Обеспечить гражданам безопасные условия проживания – это их обязанность. Обращаюсь к жителям с просьбой обратить внимание на исполнение этих рекомендаций. Также Министерство строительства региона в ежедневном режиме анализируют ситуацию.

- Санатории и гостиницы исполняют предписание по приостановке работы до 1 июня?

- В основном, все приостановили работу. Мы проверили порядка 150 объектов в 13 муниципалитетах. Среди нарушителей - SPA-отель Фонград на Тургояке. Туда два раза выезжали с проверкой. Нарушителям грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей либо приостановка деятельности на 90 суток. Роспотребнадзор жестко контролирует исполнение предписаний.

- Увеличилось ли число вставших на учет в службу занятости?

- Да. Мы отмечаем рост. За вчерашний день на учет встало 645 человек, 273 из них – в Челябинске. Обычно ежедневно регистрируется около 100 человек. Пока заявок от предприятий о массовых сокращениях нет. Но мы не исключаем этого, особенно по тем отраслям, которые оказались в зоне риска из-за коронавируса.

- Когда начнут выдавать продуктовые наборы пожилым людям?

- Мы начнем выдавать продуктовые наборы одиноким инвалидам старше 65 лет с 15 апреля. Мамам, самостоятельно воспитывающим детей, принято решение помочь материально, по 5 тысяч рублей, чтобы они сами скорректировали свои покупки.

- В Пермском крае разрешили поездки на дачи и работу парикмахерских. А у нас?

- Пока принято решение сохранить прежний режим. По садоводам рассмотрим вопрос к концу недели, сейчас, судя по погоде, это не актуально. Если и будут послабления, то не на массовые выезды, а отдельные на личном транспорте. Что касается парикмахерских, то считаю их открытие пока преждевременным шагом. Будем следить за развитием ситуации.

- Количество дежурных групп в детских садах увеличилось?

- Число дежурных групп в детсадах растет по потребностям. На этой неделе обратилось в 2,5 раза больше детей.

- Планируется ли в ближайшее время возвращение южноуральцев из-за рубежа?

- Пока наш аэропорт бортов из-за рубежа принимать не планирует. В Екатеринбург прилетит один борт из Гоа. На нем будет шесть южноуральцев, мы их встречам и сразу отправляем в обсервацию.

- Будет ли парад Победы на 9 мая?

- Пока решения по мероприятиям на 9 мая нет, но плановая подготовка идет в штатном режиме.

- Будут ли внесны поправки в бюджеты из-за экономической ситуации?

- Мы ежедневно обсуждаем госзакупки с главами муниципалитетов в режиме ВКС. Планируем создать 5%-ный резерв в бюджете для решения экономических вопросов, будет принят ряд решений по оптимизации расходов бюджета. Это касается командировок, мероприятий, которые не состоялись из-за ограничительных мер. Составлен свод расходов, по которым мы пока не будет принимать решение на финансирование. Главам дал рекомендации попридержать расходы, которые не имеют срочного значения. Но запланированное дорожное строительство, стройка соцобъектов продолжается.

- Какие защитные меры вы лично принимаете?

- Соблюдаю все меры предосторожности. Практически не контактирую со своей семьей, общаемся по видеосвязи или телефону. Почти круглосуточно работаю. С заместителями проводим совещания в защитных масках, остальные – в режиме ВКС.