Новый ФОК открылся сегодня в центе Кусы

Два корпуса нового физкультурно-спортивного комплекса приняли первых посетителей в Кусе (Челябинская область). Этот объект был долгостроем: начало стройке было положено в 2005, приостановлено в 2011 году возобновилось в рамках госпрограммы по развитию физкультуры и спорта. Итог сегодня увидели местные жители.

В спортивном корпусе они смогут заниматься баскетболом, волейболом, мини-футболом, а для болельщиков предусмотрен балкон на сто мест. Кроме того, есть зал для фитнеса, настольного тенниса, бильярда.

В ФОКЕ планируются занятия адаптивной физкультурой, гиревым спортом, армрестлингом.

Церемония открытия проходила с участием губернатора Челябинской области Алексея Текслера, который пообещал постоить бассейн, завершить ремонт седьмой школы, детской школы искусств. «Обязательно будем развивать район», - сказал жителям Кусы глава региона.