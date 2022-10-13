Нужна ли ребёнку музыка?

Малыш начинает различать звуки окружающей среды ещё в утробе матери. С 5-го месяца беременности у плода начинает развиваться слух. Сначала малыш слышит только звуки тела матери. Постепенно ребёнок начинает слышать другие звуки, проникающие «извне». Поэтому педагоги и психологи рекомендуют родителям разговаривать с малышом до рождения, петь спокойные песенки и ласково говорить с ним. А мамам рекомендуется скачать музыку великих классиков и слушать их ее для расслабления.

Музыка играет важную роль в жизни каждого. Воздействует на нервную систему и психику, развивает чувство ритма, формирует эстетический вкус и влияет на работу всего организма. Например, правильная музыка улучшает пищеварение, а у кормящих мам при прослушивании любимой мелодии появляется молоко.

Музыка должна присутствовать в жизни ребёнка с первых дней. Это поможет ребёнку познавать мир, получать удовольствие от мелодии, развивать чувство прекрасного и представление о разнообразии звуков. Музыка тренирует образное мышление, развивает сенсорное, зрительное и слуховое восприятие.

Как правильно подобрать мелодии для ребёнка? Целесообразно учить детей лёгкой, тихой и мелодичной музыке, с небольшим количеством низких частот, воздействующих на нервную систему. Предпочтение отдаётся классике - Шуберту, Моцарту, Бетховену, Вивальди. Также хорошо слушать песни колыбельные и народные.

Вдобавок нужно правильно слушать музыку. Ритмичные и зажигательные композиции - утром, медленные, спокойные и не тревожные для ребенка - вечером.

Маленький ребёнок может заниматься гимнастикой под музыку. Ребёнка постарше можно научить выполнять упражнения под музыкальное сопровождение. Еще можно поиграть с малышом под веселые новинки музыки.

Ребенку, как и взрослому, нужна эмоциональная разрядка. Поэтому нужно постепенно вместе с малышом разучивать песенки из хороших фильмов и сказок для детей и поощрять кроху к пению. Это полезно для развития дыхательной системы, гортани и тренировки памяти, а также для настройки малыша на положительный лад. Очень хорошо, если ребёнок еще и танцует в ритме песни.

Прослушивание музыки очень полезно для детей. Оно развивает эмоционально-духовную сферу ребёнка, влияет на формирование эстетических и культурных вкусов.

Но не перегружайте малыша слишком сильно. До трёх лет на прослушивание мелодии следует выделять не более часа в день. Но и это время следует разделить на части: утром, например, двадцать минут, в середине дня - полчаса, вечером - десять минут. Через три года это время можно постепенно продлевать и разнообразить музыкальный ассортимент.