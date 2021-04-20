Обеспечен проезд по дороге в Тюлюк, где произошел провал грунта

В Челябинской области, где из-за подтопления произошел провал грунта по автодороге Первуха - Меседа - Тюлюк в Катав-Ивановском районе, подрядчики обеспечили возможность проезда автомобильного транспорта. Жители тоже постарались внести свой вклад.

Напомним, из-за разлива реки Юрюзань затопило автодорогу Первуха - Меседа - Тюлюк, по ней бежали бурные потоки воды со льдом. На несколько дней (с 15 по 17 апреля) было ограничено движение транспорта на автодороге. А 19 апреля в результате подмыва водопропускной трубы на 26 километре автодороги произошел провал грунта на проезжей части.

«Сегодня подрядной организацией АО "Ойкумена" выполнены работы по обеспечению проезда на месте вчерашнего провала грунта земляного полотна – км 26 региональной автодороги Первуха – Меседа – Тюлюк», - сообщили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона.

По данным ведомства, на данном участке автодороги организовано дежурство, подрядной организацией ведётся круглосуточный мониторинг ситуации на автодороге.

Жители тоже не остались в стороне. «Местные жители привезли доски, выложили. Чтобы, если что проехать», - сообщила Наталья Черная в группе «Подслушано Тюлюк» ВКонтакте.

Фото: Подслушано Тюлюк ВКонтакте и Телеграм-канал миндортранса