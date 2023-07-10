Областной суд не разрешил директору челябинского пединститута гулять

Директору профессионально-педагогического института Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета Елене Гнатышиной Челябинский областной суд не разрешил гулять.

Напомним, Елена Гнатышина обвиняется в совершении двух преступлений по части третьей статьи 290 УК РФ «Взятка» и находится под домашним арестом, срок которого был продлен постановлением Тракторозаводского районного суда от 22 июня текущего года – до 25 июля 2023-го.

«Сторона защиты, не возражая против продления срока домашнего ареста, просила суд изменить объем наложенных ограничений и разрешить обвиняемой ежедневные прогулки, а также посещение медучреждения без согласования со следователем», - сообщает пресс-центр прокуратуры региона.

Челябинский областной суд с учетом позиции прокурора, посчитав, что обвиняемая может скрыться, оказать воздействие на свидетелей, отклонил доводы апелляционной жалобы и постановление суда первой инстанции оставил без изменения.

Напомним, по версии следствия, в 2021-2022 годах Елена Гнатышина получала, в том числе через посредника - своего заместителя, взятки от студентов - за обеспечение успешной защиты на положительную оценку государственной итоговой аттестации без фактического присутствия.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

Напомним, ранее адвокат обвиняемой просил для своей подзащитной изменения меры пресечения – на запрет определенных действий, но безуспешно.