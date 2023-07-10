10.07.2023
Сельхозземли в Аргаяшском районе «стараниями» арендаторов превратились в свалку
10.07.2023
Областной суд не разрешил директору челябинского пединститута гулять
10.07.2023
В Челябинской области дисквалифицировано девять арбитражных управляющих
10.07.2023
С кем челябинцы предпочитают вступать в брак и что ценят в противоположном поле
10.07.2023
В Челябинской области состоялось открытие Всероссийской студенческой стройки «Мирный атом»
10.07.2023
Сотни челябинцев проверили свое здоровье в парке Гагарина
Областной суд не разрешил директору челябинского пединститута гулять
23.06.2023
Челябинский облсуд оставил под стражей налоговика Жабреева и его отца
22.06.2023
Бывшего замдиректора «Городской среды» Челябинска не отпустили из СИЗО домой
20.06.2023
Облсуд не стал уменьшать срок заказчику убийства экс-главы Красноармейского района и своего конкурента по бизнесу
20.06.2023
Суд смягчил приговор экс-депутату Заксобрания Челябинской области
Челябинская область отмечает день семьи, любви и верности
08.07.2023
В Челябинской области в течение пяти дней будет аномально жаркая погода
07.07.2023
В Челябинской области чествуют юбиляров семейной жизни
07.07.2023
Текслер: «Реабилитационный центр для участников СВО нужно запустить как можно скорее»
06.07.2023
Алексей Текслер внес предложения по совершенствованию межбюджетных отношений
06.07.2023