Обновленные часы на здании челябинского Арбитража скоро снова будут показывать время

Обновленные фасадные часы на здании Арбитражного суда Челябинска, смотрящие на площадь Революции, планируют запустить уже завтра, 31-го августа.

Об этом в понедельник, 30-го августа, сообщил заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев.

На аппаратном совещании в мэрии он доложил также, что новые часы на здании челябинского Арбитража были установлены в минувшие выходные.

Напомним, ремонт фасадных часов по адресу: улица Воровского, 2 был начат Центром искусств Челябинска в первых числах июля – в рамках реализации национального проекта «Культура». Работы планировалось завершить к десятому сентября.

По информации городского управления культуры, фасадные часы были установлены еще в 1992-м году. С того времени их капитальный ремонт ни разу не проводился.