30.08.2021
«Жить в цвете»: в Миассе художники украсили десять шкафов связи «Ростелекома»
30.08.2021
Ветераны Еткульского района подвели итоги работы и избрали новый состав Совета ветеранов и его президиум
30.08.2021
В Челябинске в честь дня рождения города откроют Аллею первоклассников
30.08.2021
Полиция Челябинска продолжает рейды на Кировке
30.08.2021
Арендатор участка возле челябинской «Юности» пошел навстречу властям и согласился вернуть территорию городу
30.08.2021
На Таганае в «Забеге за облака» приняло участие рекордное количество марафонцев
Обновленные часы на здании челябинского Арбитража скоро снова будут показывать время
30.08.2021
Заставят ли вакцинироваться студентов и введут ли ограничения для непривитых
30.08.2021
В Челябинске в честь дня рождения города откроют Аллею первоклассников
30.08.2021
Челябинцы передают привет Максиму Куляшову из пробок на Комсомольском проспекте
30.08.2021
Жители северо-запада Челябинска: Мэрия нашла в нашем лесу лес!
Освободившаяся после сноса аварийного жилья земля в Челябинске будет отдана под комплексную застройку
30.08.2021
Ирина Гехт – о лечении, долечивании и оздоровлении пациентов с ковидом
27.08.2021
Порядка 1,5 тысячи южноуральцев заразились коронавирусом после вакцинации
27.08.2021
Власти Челябинска изымают у собственников заброшенные стройки
26.08.2021
Новая жизнь дома Покровских и мемуары доктора Загорского: исторический музей сделал два потрясающих подарка Челябинску
25.08.2021