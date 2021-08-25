Образовательные учреждения Челябинска прошли приемку и готовы к встрече с детьми

В Челябинске на подготовку образовательных учреждений – а это почти 400 муниципальных организаций - к новому учебному году направлено около 176 миллионов рублей из городского и областного бюджетов.

Как отмечают в пресс-службе мэрии, на сегодняшний день все школы и детские сады южноуральской столицы прошли приемку и готовы во всеоружии встретить первое сентября.

В 38-ми учреждениях Челябинска проведен частичный и капитальный ремонты кровель, в восьми - частичный и капитальный ремонты фасадов, в 23-х - ремонт инженерных и электрических сетей, в 11-ти - работы по благоустройству территории, в 13-ти - ремонт мест общего пользования, в семи образовательных организациях приобретено оборудование и основные средства.

Также мероприятия по подготовке организаций к новому учебному году осуществляются в областном центре за счет средств проекта «Инициативное бюджетирование».

В рамках плана первоочередных мероприятий по наказам избирателей депутатам в четырех образовательных организациях Челябинска выполняются работы по ремонту спортивных залов, площадок, а также завершаются работы по ремонту спортивной площадки 58-й школы

В пресс-службе администрации Челябинска подчеркнули, что одним из важнейших направлений работы при подготовке образовательных организаций к новому учебному году является обеспечение их комплексной безопасности.

Так, в 15-ти учреждениях осуществляются мероприятия по выполнению предписаний надзорных органов, в том числе ремонт автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения; приведение путей эвакуации и их освещения в соответствие с нормативными требованиями; установка преград с установленным пределом огнестойкости; устройство запасных эвакуационных выходов с этажей, подвальных помещений.

На регулярной основе в образовательных учреждениях столицы Южного Урала реализуются и мероприятия по обеспечению противопожарной защиты: огнезащитная обработка чердачных помещений; обеспечение надлежащего состояния путей эвакуации; обеспечение надлежащего состояния эвакуационных выходов; установка сертифицированных противопожарных дверей; обеспечение надлежащего состояния электрических сетей и аварийного эвакуационного освещения.