Наталья Котова оценила подготовку образовательных учреждений Челябинска к новому учебному году

Глава Челябинска Наталья Котова сегодня, шестого июля, оценила ход подготовки образовательных учреждений города к новому учебному году.

Как отмечают в пресс-службе мэрии, ежегодно в летний период в столице Южного Урала ведется масштабная работа по ремонту зданий и инженерных коммуникаций садиков и школ, обновлению детских и спортивных площадок, установке систем пожарной безопасности и видеонаблюдения. С промежуточными итогами мэр Челябинска ознакомилась в рамках выездного совещания.

На территории школы №99 совсем скоро появится новое спортивное ядро. Подрядчик уже подготовил основание под волейбольную и баскетбольную площадки, в ближайшее время будут проведены асфальтирование и укладка резинового покрытия. На территории также появятся разнообразные спортивные снаряды: турники, скамьи, рукоходы и полоса препятствий.

«Еще планируется площадка для занятий воркаутом, но чуть позже. Сейчас нам необходимо, в первую очередь, создать все необходимые условия для образовательного процесса, чтобы к первому сентября было все готово. Проект очень большой, рассчитан на несколько лет, в следующем году обновим стадион и сделаем беговые дорожки», - рассказала председатель комитета по делам образования Челябинска Светлана Портье.

Работы идут и в дошкольных учреждениях. Так, в детском саду №64 уже в текущем году установили систему контроля входа на территорию, смонтировали видеонаблюдение, отремонтировали пожарную сигнализацию. Полностью обновили музыкальный зал и мебель в группах.

В школе №108 провели капитальный ремонт футбольного поля: площадка радует глаз ярко-зеленым покрытием из искусственной травы с разметкой и новыми воротами. Ее ждали не только школьники, но и жители близлежащих домов - в вечернее время здесь собирается много любителей футбола.

«Днем здесь занимаются ученики школы, а после шести вечера приходят жители поселков. Очень радует, что они сами тоже следят за состоянием поля, бережно относятся к нему, и мы им очень благодарны за это», — рассказала директор школы №108 Людмила Шмакова.

В администрации Челябинска напомнили, что мероприятия по подготовке учреждений города осуществляются в рамках муниципальной программы. В этом году общий объем финансирования составил около 210 миллионов рублей. Данные средства будут направлены на частичный и капитальный ремонты кровель и фасадов, обновление спортивных площадок, ремонт внутренних помещений, инженерных коммуникаций и пожарной сигнализации.

«Всего у нас по городу более 750 зданий образовательных учреждений, и все они периодически нуждаются в ремонте. Объем работ очень большой, в текущем году у нас более сотни зданий ремонтируются в той или иной мере: это частичный или капитальный ремонт кровли, фасады, - рассказала Наталья Котова. - Плотно работаем со спортивными площадками, пытаемся обновить все стадионы. Есть еще несколько стадионов в Металлургическом и Ленинском районах. Думаю, через несколько лет эта работа будет полностью закончена».