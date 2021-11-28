Обворожительная Азиза: в челябинской колонии выбрали новую Мисс Толстушку

В челябинской исправительной колонии №4 выбрали новую Мисс Толстушку. В этом году победительницей традиционного конкурса красоты и талантов среди представительниц прекрасной половины человечества с пышными формами стала 31-летняя Азиза Лыкова.

В первом конкурсе «Приветствие» темноволосая красавица эффектно появилась на колонийской сцене со знаменитой «Хуторянкой» Софии Ротару, слова которой участница переделала на свой лад. Как рассказала Азиза, этой песней она очарована с самого детства.

Ярким и запоминающимся было и выступление брюнетки в конкурсе «Домашнее задание», где она – в стильном костюме и колпаке – спародировала Славу Мерлоу, которого считает «прикольным». Для своего номера она выбрала популярную композицию «Ты горишь, как огонь».

В завершение конкурса Азиза Лыкова поразила жюри и зрительниц своим вечерним нарядом – девушка вышла на сцену в изысканном красном платье с открытыми плечами, сзади украшенном большим бантом на талии, и причудливой, элегантной шляпке. Дефиле будущей королевы красоты удалось! Зал рукоплескал, приветствуя ее.

Чудо-платье девушка придумала и сшила сама – за два дня. Пять метров ткани ей прислали родные. Сначала Азиза смастерила мини-вариант конкурсного наряда – кукольное платье.

Как призналась новоиспеченная Мисс Толстушка, придумывать платье ей понравилось. Она с удовольствием фантазировала, увлеченно воплощала идею в жизнь. Красный – не только цвет победы, но и любимый цвет победительницы, которая в своем триумфе была уверена, на сцене, по собственному признанию, чувствовала себя уверенно, но тем не менее расплакалась, когда заместитель начальника ИК-4 по воспитательной работе Эльвира Шафикова, вошедшая в состав жюри конкурса, назвала ее имя. Своей радостью девушка торопилась поделиться с мамой и бабушкой.

Раньше Азиза Лыкова на сцене не выступала: говорит, что свои таланты раскрыла только в стенах колонии.

«Оказывается, они у меня есть», - засмеялась победительница.

Длинноволосая красавица от всего сердца поблагодарила женщин своего отряда (№2) за поддержку и помощь в подготовке к выступлению. К слову, в ее номерах в общей сложности участвовали семь артистичных и симпатичных дам (подготовка к шоу велась в течение двух месяцев).

Азиза мечтает об условно-досрочном освобождении (срок подачи документов на УДО для нее уже наступил), а пока она осваивает профессию швеи – трудится на швейном производстве, мечтая поскорее воссоединиться с родными и близкими и подумывая продолжить придумывать наряды: очень уж ей понравилось почувствовать себя в роли модельера.

Теперь о конкурсе в целом и о других его обворожительных участницах. Это представительница первого отряда – миниатюрная и миловидная Олеся Павленина, получившая титул «Мисс скромность»; обаятельная и задорная Анна Кралина - Мисс зрительских симпатий (третий отряд); Татьяна Сергеева - Мисс артистичность из четвертого отряда (по словам Эльвиры Шафиковой, Татьяна стала открытием воскресного вечера: раньше статная блондинка в каких-либо конкурсах не участвовала – впервые выйдя на сцену ИК, она приятно удивила сотрудниц исправительного учреждения, которые оценивали выступления участниц); Ольга Устинова – Мисс гениальность (у талантливой, многогранной конкурсантки из пятого-шестого отряда, обладательницы очаровательной улыбки, - второе место).

Вот как о выступлениях участниц высказалась одна из зрительниц – Елена Труфанова: «Мне очень понравился конкурс. Это было фееричное шоу. Видно, что участницы тщательно к нему готовились. Скажу, что «Мисс Толстушка» с каждым годом все интереснее. Конкурсантки растут, становятся все более артистичными, их выступления и образы – все более яркими».

По словам Елены, представительница ее отряда, Ольга Устинова, на сцене раскрылась очень хорошо – на репетициях она была намного скромнее.

«Мы постоянно на нее покрикивали, требовали больше эмоций. И она это сделала! Мы очень гордимся нашей Ольгой, она молодчина», - сказала болельщица от имени всего пятого-шестого отряда.

Корреспонденту агентства «Урал-пресс-информ» также посчастливилось оказаться в числе зрительниц конкурса. И, надо сказать, колонийская «Мисс Толстушка» - это было нечто. Феерия. Экспрессия. Энергия в чистом виде. Красота. Юмор. Эмоции через край. Каждый номер удивлял. Наряды – поражали. Артистизм – покорял.

Все конкурсантки, несомненно, были хороши, все пять девушек - со своей изюминкой, своими «фишками».

А как неподражаемы были колонийские артистки, выходившие на сцену вместе с участницами! «Мисс Толстушка-2021» - это воистину было шоу талантов. Комики, пародисты, с потрясающей пластикой, умеющие менять голос, говорить с кавказским акцентом, остроумно отвечающие на вопросы ведущей Дарьи Ческидовой в конкурсе «Я самая обаятельная»… Молодцы, одним словом. Все без исключения.

Скучно на конкурсе не было ни единого мгновенья. Реакция зала – он был полон – говорила сама за себя: вечер удался, участницы справились с возложенной на них миссией на пять с плюсом.

После завершения конкурса своими впечатлениями от увиденного и услышанного поделилась начальник отряда облегченных условий содержания ИК-4 Карина Садыкова.

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«На «Мисс Толстушке» я побывала впервые за два года работы. Мне все очень понравилось. Чувствовалась серьезная подготовка участниц и при этом – легкий подход к выполнению поставленных задач. Девушки все делали очень искренне и очень старались подарить позитивные эмоции залу», - сказала Карина Садыкова.

Отдельно хочется сказать о нарядах, которые продемонстрировали как сами конкурсантки, так и артистки, вышедшие с ними на сцену на воскресном шоу: наряды были, как у настоящих звезд сцены.

Напомним, ранее Мисс Толстушку выбрали в челябинской женской исправительной колонии №5. Здесь обладательницей королевской короны стала осужденная Тамара Чубаненко.