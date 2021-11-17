Самая обаятельная толстушка отбывает срок в колонии Челябинска

В ИК-5 ГУФСИН России по Челябинской области прошел необычный конкурс для осужденных «Мисс Толстушка – 2021».

Все участницы были обаятельны и артистичны, но корона победительницы досталась только одной из них - Тамаре Чубаненко.



По условиям конкурса претендентки на звание «Мисс Толстушка – 2021» должны обладать не только пышными формами, но и различными талантами - петь, танцевать, играть на музыкальных инструментах, читать стихи и, конечно же, вкусно готовить.



Осужденные женщины размера «плюс» уже несколько лет подряд доказывают, что настоящая красота измеряется не сантиметрами и килограммами, а количеством обаяния, юмора, таланта и доброты.



Конкурс проходил в два этапа. Первый – объединенные «Приветствие» и «Домашнее задание», где девушки весело шутили о лишнем весе, о любимой еде, показывали юмористические сценки, пели и танцевали. Во втором этапе участницы продемонстрировали свой индивидуальный стиль и вкус в одежде, а также умение делать макияж для созания неповторимого образа.

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Жюри было очень непросто выбрать победительницу, так как все участницы отлично подготовились и проявили свои лучшие качества.



«После подведения итогов конкурса по количеству набранных баллов победу одержала Тамара Чубаненко (отряд №7), блестяще вжившаяся в образ героини одной из русских народных сказок. Веселая и жизнерадостная толстушка своим искрометным юмором зарядила зрителей позитивными эмоциями и подарила хорошее настроение», - рассказала руководитель пресс-службы ГУФСИН по Челябинской области Ольга Емельянова.



Отбывая наказание в исправительном учреждении Тамара старается самореализоваться. Она трудится швеей на швейной фабрике, а в свободное время пишет стихи и занимается рукоделием. Как настоящая хозяюшка, мечтает об уютном доме, большой семье с кучей детишек и, конечно же, скорейшем освобождении. За какое преступление женщина отбывает срок в ГУФСИН говорить не стали.