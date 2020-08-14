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Очередной жертвой коронавируса стала медсестра ЧОКБ

Общество
Сегодня, 00:34
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Медсестра Челябинской областной клинической больницы стала очередной жертвой коронавируса.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

"12 августа после продолжительной болезни, от коронавирусной инфекции ушла из жизни наша коллега, медицинская сестра ЧОКБ", - рассказали в министерстве. 

В системе здравоохранения женщина проработала более трех десятилетий. Восемь лет назад, в 2012-м, была переведена в отделение экстренной и плановой консультативной медицинской помощи облбольницы, в котором и трудилась до последнего времени.

Коллеги отзываются о ней как о грамотном, отзывчивом и очень мудром специалисте. 

Министерство здравоохранения Челябинской области соболезнует родным и близким челябинки.

 

 

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