Ограничение на движение общественного транспорта на М-5 в Челябинской области продлено

В Челябинской области продлено ограничение на движение общественного транспорта на участке федеральной трассы М-5 «Урал», введенное утром седьмого января в связи с неблагоприятными погодными условиями.

«Введенное накануне ограничение на участке с 1548 по 1796 километр (от города Аша до развязки на город Чебаркуль) автодороги федерального значения М-5 «Урал» вновь продлено до девяти часов девятого января 2022 года», - сообщает Управление ГИБДД Челябинской области.

Госавтоинспекция рекомендует по возможности отказаться от дальних поездок в указанном направлении.

В группе «Трасса М5 Уфа – Челябинск» ВКонтакте водители сообщают о пробках на Уреньге (метель, видимость плохая), Сима, Аши, Кропачево. Пользователи сообщали, что из Аши в Челябинск добирались 6-9 часов.