В Челябинской области из-за непогоды ограничили движение на М-5

В Челябинской области в связи с неблагоприятными погодными условиями временно ограничили движение на участке федеральной трассы М-5 «Урал».

Снегопад с порывистым ветром уже привел к пробкам на федеральной трассе М-5 в регионе. Пробка в три ряда со стороны Уфы в Сим и в противоположном направлении. Большие пробки на участках Сим - Кропачёво, Юрюзань, Златоуст - Нижний Атлян – Миасс, а также в районе Чебаркуля.

В связи с неблагоприятными погодными условиями вечером пятого марта введено ограничение движения для большегрузного и пассажирского транспорта, а также легкового такси на трассе М-5 «Урал».

По данным ФКУ Упрдор «Южный Урал», ограничение введено на участке автодороги М-5 «Урал» с 1548 до 1796 километра – от границы с Республикой Башкортостан до развязки на Чебаркуль. Оно будет действовать с 21 часа 30 минут пятого марта до девяти утра шестого марта, сообщили в миндортранса.

Госавтоинспекция просит участников дорожного движения по возможности отказаться от дальних поездок.

О проблемах на федеральных дорогах сообщать в круглосуточную дежурно-диспетчерскую службу ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63 и многоканальный 8-800-300-38-74 (звонок бесплатный).