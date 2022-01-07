07.01.2022
Анонсы событий и мероприятий на восьмое января
07.01.2022
В Челябинской области продлили до полуночи ограничение для движения транспорта на М-5
07.01.2022
В рождественскую ночь митрополит Алексий совершил Божественную литургию
07.01.2022
В Челябинской области на М-5 временно ограничили движение
07.01.2022
Митрополит Алексий обратился к православным южноуральцам с праздничным посланием
06.01.2022
В Казахстане военные открыли огонь по зачинщикам беспорядков
В Челябинской области на М-5 временно ограничили движение
24.12.2021
ОНФ обвиняет подрядчика в плохом содержании трассы М-5, упрдор «Южный Урал» иного мнения
17.12.2021
В проекте капремонта участков трассы М-5 в Челябинской области использовано трехмерное моделирование
16.12.2021
Перспективы «федералки» М-5 «Урал» в Челябинской области
15.12.2021
Участок М-5 Челябинск – Екатеринбург строится с опережением планов
Календарь праздничных дней на 2022 год
30.12.2021
Мечты южноуральцев становятся реальностью: РМК продолжает реализацию социальных и благотворительных проектов
29.12.2021
История одного снеговика… родом из ИА «Урал-пресс-информ»
29.12.2021
В Коркино экс-начальник отдела вневедомственной охраны Росгвардии задержан УФСБ
28.12.2021
«Китами» на набережной Миасса заинтересовалась прокуратура
28.12.2021