В Челябинской области на М-5 временно ограничили движение

В Челябинской области в связи с неблагоприятными погодными условиями временно ограничили движение на участке федеральной трассы М-5 «Урал».

По данным Челябинского Гидрометцентра, минувшей ночью по всей территории области местами прошел снег до умеренного. Выпало от 0,2-4,2 миллиметра осадков. В отдельных районах ночью отмечалось усиление ветра до 15 метров в секунду, метели.

«На участке автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва - Рязань- Пенза - Самара - Уфа – Челябинск с 1548 километра (граница с Республикой Башкортостан) по 1796 километр (развязка на г. Чебаркуль) в связи с неблагоприятными погодными условиями введено временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузовых транспортных средств», - сообщает УпрДор «Южный Урал».

По предварительным данным ограничение продлится до 14 часов седьмого января.

Главное управление МЧС России по Челябинской области рекомендует автомобилистам по возможности воздержаться от поездок по данной дороге.

Днем синоптики обещают снег, мокрый снег, переходящий в дождь, в отдельных районах метели, гололедные явления. Температура воздуха от минус трех до плюс двух градусов.