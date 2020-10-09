Олег Дубровин: России нужна действующая методика исчисления размера вреда, причиненного воздуху

Заместитель председатель комиссии по экологии Общественной палаты Российской Федерации Олег Дубровин в очередной раз заявил, что качество воздуха в стране не улучшается во многом по причине невозможности оценить убытки, причиненные атмосфере.

«Подсчитать ущерб, причиненный воде и земле, можно, а воздуху - нет. Я считаю, что это одна из главных проблем большинства мегаполисов России, включая Челябинск», - отметил Олег Дубровин.

Общественник напомнил, что в середине 2018-го года министерством природных ресурсов и экологии РФ был подготовлен приказ «Об утверждении методики исчисления размера вреда, причиненного атмосферному воздуху как компоненту окружающей среды».

«К огромному сожалению, он пока не принят, а следовательно, рассчитать причиненный воздуху вред и взыскать его стоимость с загрязнителей пока нельзя», - подчеркнул Олег Дубровин, предложив всем интересующимся данным вопросом гражданам познакомиться с методикой минприроды, предназначающейся органам исполнительной власти, осуществляющим государственный экологический надзор, и организациям.

Олег Дубровин добавил, что в настоящее время в России разработаны и утверждены методика исчисления размера вреда, причиненного водным объектам вследствие нарушения водного законодательства, методика исчисления размера вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды и другие. Воздуху тоже нужна защита.