Олег Екимов поздравляет профсоюзных работников и жителей Челябинской области с Первомаем

Председатель Федерации профсоюзов Челябинской области Олег Екимов поздравляет земляков с наступающим Днем международной солидарности трудящихся.

«Первомай, праздник весны и труда, - это символ мира, дружбы, любви к труду, к своему предприятию, к своей Родине. Для профсоюзов первое мая - это день солидарности трудящихся, день, когда мы своим единством, своей массовостью показываем готовность защищать и отстаивать интересы работников, день, когда мы подводим определенные итоги и ставим задачи перед своими социальными партнерами», - отметил Олег Екимов.