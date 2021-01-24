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Омбудсмен Сударенко - о митинге в Челябинске: Меня порадовало, как сработали правоохранительные органы

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Омбудсмен Сударенко - о митинге в Челябинске: Меня порадовало, как сработали правоохранительные органы

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко оценила профессиональные и корректные действия сотрудников полиции Челябинска во время несогласованного митинга в поддержку Навального. Всего за время несанкционированной акции стражами порядка было задержано 39 человек.

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко на своей странице в социальной сети поделилась своими впечатлениями о работе силовиков Южного Урала на несанкционированной акции за оппозиционера Алексея Навального.

«В городе - миллионнике обеспечить общественный порядок и безопасность и без того непростая задача, а в таких случаях требует молниеносного принятия решений. Жители столицы Южного Урала не должны испытывать неудобства в передвижении, не должны потерять ощущение защищенности, - написала омбудсмен. -Честно, меня порадовало, как сегодня сработали правоохранительные органы! Не было акций устрашения, демонстрации силы. Все были корректны и вежливы Нам всем надо научиться разговаривать, слушать и слышать, созидать, а не разрушать!».

Напомним, в субботу, 23 января, в Челябинске состоялся несогласованный митинг за арестованного в Москве оппозиционера Алексея Навального. На него пришли порядка 2500 человек. Они собрались на бульваре Славы, а затем колонной прошли до памятника Курчатову.

За время несанкционированного митинга полицией задержано 39 человек, среди них девять несовершеннолетних. Провокаторы уже привлечены к административной ответственности. В их числе организатор, координатор местного штаба Алексея Навального - Артем Яумбаев. Он арестован на девять суток.