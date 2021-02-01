Акции протеста в Челябинске могут дать рост заболеваемости ОРВИ и ковидом

Несанкционированные митинги, прошедшие в Челябинске 23 и 31 января, могут дать всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 и острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) через одну-две недели. Инфицирование станет «достойной наградой» для участников протестный акций, которые не задумывались о соблюдении санитарно-эпидемиологических требований, считает первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

Как отметила Ирина Альфредовна, на снимках с митингов хорошо видно, что часть участников были в масках, а часть - без масок. Кроме того, митингующие находились на улице, что снижает риск заражения. Но при этом никто не заботился о соблюдении социальной дистанции между участниками.

«Будем надеяться, что это не приведет к каким-то серьезным вспышкам, но в любом случае мы эту ситуацию увидим через две надели, если вдруг какие-то последствия этого будут, - сказала Ирина Гехт на брифинге первого февраля. - Но, конечно, скопление людей, общение людей, достаточно бурные эмоции, выражение этих эмоций без масок, я думаю, точно для кого-то не останутся без последствий. Я думаю, что кто-то в любом случае после этих маршей [заболеет]. И ОРВИ, и ковид - это вполне достойная награда за такое времяпровождение может быть. Я не исключаю распространение заболеваемости».

В настоящий момент в регионе отмечается тенденция снижения уровня заболеваемости. Уже несколько дней подряд число вновь выявленных заболевших за сутки меньше число выздоровевших.