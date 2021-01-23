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И мороз не остановил

Как в Челябинске прошел митинг в поддержку Навального

Сегодня, 23 января, в Челябинске состоялся несанкционированный митинг в поддержку Алексея Навального, задержанного по прилету из Германии. Это был, пожалуй, один из самых многочисленных митингов за последнее время в Челябинске. По примерным подсчетам, на улицы города вышло порядка двух тысяч человек.

Люди начали собираться на Аллее Славы со стороны улицы Свободы примерно в 13:40. К 14 часам их было уже около двух сотен. Уже там полицейские задержали двух человек, среди которых был координатор штаба Навального Артем Яумбаев. Сначала митингующие просто стояли, а затем прорвали оцепление и двинулись через аллею к проспекту имени Ленина. Многие пошли по разным улицам. На протяжении всего шествия кричали лозунги.

На проспекте Ленина люди прошествовали до памятника Курчатову. Их буквально сопровождала колонна полицейских машин и автозаков. Полицейские из рупоров напоминали, что акция несанкционированная.

Аудитория мероприятия была очень разношерстной: были и дети примерно от 12 лет, которые бегали возле идущих. Но основную массу все-таки составляли взрослые люди, совершеннолетние, в том числе и люди пожилого возраста.

К 15 часам колонна уже дошла до памятника Курчатову и начала выстраиваться на крыше ТЦ «Курчатов». К тому времени там их поджидала полиция и ОМОН. Именно здесь начались точечные жесткие задержания, преимущественно уводили провокаторов: кто-то бросил в полицию дымовую шашку, кто-то кидался снежками. Но в целом задержаний было мало, полиция вела себя корректно.

Уже в 16 часов митингующие стали расходиться из-за мороза. В это время в Челябинске было -27 градусов. Соседние магазины и общепиты были заполнены людьми.

Акции в поддержку Навального прошли по всей России. Напомним, 17 января оппозиционер вернулся из Германии и в этот же день был задержан (ему инкриминируется нарушение условий испытательного срока по так называемому "делу Ив Роше", связанному с мошенничеством).. На следующий день в отделении полиции состоялся выездной суд, по итогам которого политик был арестован на 30 суток. Сторонники Навального выложили его обращение к гражданам с призывом выходить на улицы 23 января. Также призыв содержался и в ролике с расследованием оппозиционера о так называемом дворце Путина. На сегодняшний день его посмотрели 68 миллионов человек.

Прошедший митинг в очередной раз показал низкую политическую культуру в стране, безответственность прозападных политиков, которые беззастенчиво призывали в свои ряды детей, манипулируя неокрепшим сознанием.