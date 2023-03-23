В Челябинской области определили площадки для проведения митингов

В Челябинской области определены специальные площадки в городах и районах, где жители региона смогут коллективно обсуждать социально-значимые вопросы и проводить митинги.

Соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности председателя правительства области Виктор Мамин. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Определить единые специально отведенные или приспособленные для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений, а также массового присутствия граждан для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического характера места на территории Челябинской области согласно приложению к настоящему постановлению», - говорится в документе.

В Челябинске выделены две территории под гайд-парки (площадки, предназначенные для проведения публичных мероприятий без согласования с властями города): танцевальная веранда и прилегающая к ней территория в парке «Металлург» имени Тищенко и парковка у Ледовой арены «Трактор» со стороны улицы Татищева.

В Златоусте для проведения митингов определены три площадки: сквер «Городской сад», примыкающий к зданию краеведческого музея; площадь перед зданием библиотеки (на ул. Космонавтов) и участок на улице 30-летия Победы (от дома №15 до дома №3).

Наибольшее число площадок под гайд-парки предусмотрено в Троицке – семь. В Озерске и Снежинске разрешат коллективно обсуждать вопросы на четырех площадках, в Карабаше, Чебаркуле и Южноуральске – на трех, в Усть-Катаве – на двух.

В Магнитогорске предусмотрели лишь одну площадку - сквер у памятника «Первая палатка», в Миассе одну - площадь перед стадионом «Труд» (ул. Набережная, 29А),

в Копейске, Коркино, Кыштыме и Локомотивном – также по одной.