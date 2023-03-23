23.03.2023
Работает СОБР: челябинцам показали, как силовики нагрянули в бордель
23.03.2023
Челябинские полицейские установили личность «манхэттенского стрелка»
23.03.2023
Движение на улице Орловской в Челябинске станет односторонним
23.03.2023
Челябинские волки покорили публику техникой зверской игры
23.03.2023
В Челябинске спасатели сняли со льдины на Миассе четверых школьников
23.03.2023
В Симе молодой водитель насмерть сбил пешехода
В Челябинской области определили площадки для проведения митингов
30.09.2022
Митинг-концерт ограничит движение в Челябинске
01.02.2021
Акции протеста в Челябинске могут дать рост заболеваемости ОРВИ и ковидом
24.01.2021
Омбудсмен Сударенко - о митинге в Челябинске: Меня порадовало, как сработали правоохранительные органы
02.11.2020
В Челябинске прошел пятый митинг за сохранение Городского бора
Нязепетровский район проводил бойцов на передовую
23.03.2023
На трассе в Чебаркульском районе столкнулись «ГАЗель» и погрузчик
23.03.2023
Центральный район Челябинска украсят «парадные» тюльпаны
22.03.2023
Южноуральцы: Нагоняй губернатора действует не на всех?
21.03.2023
В национальном парке «Зигальга» пробудилась переменчивая красавица Юрюзань
21.03.2023