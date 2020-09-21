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Текслер: Ситуация по ковиду хоть и стабильная, контролируемая, но достаточно напряженная

Общество
Сегодня, 11:38
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Автор: 
Любовь Юрина

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 77 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19, что чуть ниже аналогичного показателя предыдущего дня (было 80). С начала пандемии в регионе выявлено более 16 тысяч случаев ковида.

«Сегодня ситуация по ковиду в регионе хоть и стабильная, контролируемая, но достаточно напряженная», – констатировал губернатор Алексей Текслер в ходе посещения площадки строительства новой инфекционной больницы, которую планируется сдать к первому ноября 2020 года.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на утро понедельника, 21 сентября, в регионе подтверждено 16 тысяч семь случаев коронавируса.

За прошедшие сутки выписаны 24 выздоровевших пациентов с коронавирусом, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня. Днем ранее выздоровело 17 инфицированных. За весь период пандемии выздоровели и выписаны из больниц 12 тысяч 400 пациентов.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За время пандемии умерло 450 пациентов с коронавирусной инфекцией, у 114 причиной смерти стала ковидная пневмония, у 336 человека – иные заболевания (онкология, сердечная и легочная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус. Скончались две женщины и мужчина. У всех причиной смерти стали сопутствующие заболевания.

Число пациентов с коронавирусом в госпитальных базах региона с каждым днем растет. На сегодня в больницах получает лечение 3 тысячи 115 пациентов с подтвержденным Covid-19 (накануне выходных было 3 тысячи 65). Они находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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