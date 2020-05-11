Онлайн-акции ко Дню Победы сплотили детей и их родителей

Юные жители Челябинской области приняли активное участие во множестве акций, которые в этом году были подготовлены к 75-летнему юбилею Победы. Эпидемия коронавируса перенесла большинство мероприятий в онлайн-формат и готовиться к праздничным акциям пришлось в домашних условиях. Но это и позволило всем поколениям семьи лучше понять и узнать друг друга, стать более сплоченными.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе с сыном-первоклассником из восьмидесятой гимназии Челябинска также готовили историю про своего геройского деда-фронтовика Анатолия Михайловича Зотова. Сам ветеран напутствовал своего внука, который сейчас руководит ставшей для деда родной областью»: «Алеша, я работал и не боялся трудностей. В них ты царапаешься и выходишь победителем. Не интересно, когда просто. Интересно, когда трудно».

«Юные южоуральцы, несмотря на самоизоляцию, с удовольствием готовились к празднику наравне со взрослыми – рисовали плакаты, учили стихи, восстанавливали историю своей семьи. Готовили творческие номера», - рассказал агентству «Урал-пресс-информ» вице-спикер Законодательного собрания области Олег Голиков.

Гимназия № 80 Челябинска присоединилась к городской акции «Одна на всех Победа», в рамках которой ребята дома снимали видео, на котором читали стихи, пели песни о войне.

Также в школе прошла акция «Я рисую о войне» среди детей начальных классов.

Учащиеся вторых классов подготовили свою «Книгу памяти», в которой рассказали о родных-фронтовиках и свой «Бессмертный полк», в котором у едином строя рядом с каждым школьником был его дед или прадед, внесший свой вклад в великую Победу.

В этом году в Челябинске в дистанционном режиме прошел фестиваль детского творчества «Моя семья и наша Победа». Участники фестиваля создали видеоролики с творческими номерами, из которых затем сделали большой онлайн-концерт, посвященный юбилею Победы.

Ученики школы №6 Челябинска приняли участие в акции «Колокольчики Победы». Девятого мая школьники у себя дома в одно время в течение минуты звонили в колокольчики в память о героях, не вернувшихся с фронта и отдавших жизнь за Победу, и в благодарность ветеранам, труженикам тыла и детям войны.

Снятые ролики минуты Памяти были смонтированы в единый сюжет школьного видеофильма и останутся навсегда в сердцах школьников. «Этот перезвон призван стать голосом памяти и мира», - отметил депутат Совета депутатов Калининского района Челябинска Арман Аракелян, поддержавший акцию.

По словам парламентария, в 2020 году в рамках подготовки к юбилею Победы в школе №6 Челябинска открыли музей «Защитников Отечества». «Выбор не зря выпал именно на эту школу. В военные годы её учащиеся сами мыли полы, грузили уголь, кололи дрова. Из овощей в своем огороде готовили горячие завтраки для детей фронтовиков. Первые экспонаты уже подарены музею жителями района», - отметил Арман Аракелян.

Как рассказал Олег Голиков, ребята из Снежинска ребята организовали онлайн-концерт для ветеранов. В Нязепетровске семьи сплотились, чтобы вместе украсить окна квартир и домов символами Великой Победы. Школьники Каслей подготовили для ветеранов «Письма Победы». В Верхнем Уфалее жители с детьми выходили на балконы с флагами и пели «День Победы».

Мама одного из школьников Челябинска рассказала агентству, что необычный формат подготовки и проведения праздника сделал ближе родителей и детей. «Мы с ребятами не единожды выходили на видеосвязь с нашими пожилыми родственниками. Одни трудились в тылу и рассказывали, по сколько часов и в каких условиях приходилось работать, какие трудности преодолевать. Те, кто в войну был еще ребенком, поведал про военные деликатесы – щи из крапивы, первые весенние грибы, сушеные караси, чай из зверобоя и еще массу полезного, что можно найти в лесу. Ребята узнали много интересного, нового про своих родных. Они даже открылись им совсем с другой стороны. И самое главное, старшее поколение на своем примере показывает, что ничего невозможного нет, любого врага можно одолеть. Главное - быть вместе, - рассказывает родительница. – А с каким удовольствием мы готовили номера художественной самодеятельности для наших ветеранов. Бабушки и дедушки потом с гордостью демонстрировали эти музыкальные поздравления своим соседям. Все проходило на высоком эмоциональном подъеме. Мы стали намного ближе с детьми друг другу».

Школьный ученический совет гимназии №80 призвал своих учеников принять участие в спецпроекте, который будет продолжаться как минимум до второго сентября - даты окончания Второй мировой войны. «Мы считаем, что важнейшей задачей молодого поколения является недопущение фальсификации информации о подвигах наших предков, сохранение правды об их героических поступках», - отмечают организаторы.

В России запускается новый проект «#ДетиЗаМир75», одним из инициатором которого выступил Детский Общественный совет Музея Победы в Москве. Акция позволит увековечить героизм детей и подростков в военное и послевоенное время. Челябинская область также готова будет поддержать проект. Чтобы принять участие в проекте, нужно рассказать историю подвига ребёнка в годы войны и сопроводить публикацию в социальных сетях хештегом #ДетиЗаМир75.

Вице-спикер Заксобрания Олег Голиков считает, что все новые форматы празднования обязательно нужно сохранить. «Они позволят большему числу россиян принимать участие в праздновании, активнее привлекать к акциям детей, объединить и сплотить народ», - уверен парламентарий.