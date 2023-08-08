08.08.2023
Солист челябинской оперы завоевал второе место в международном конкурсе, посвященном Стравинскому
08.08.2023
На практику в ГРЦ Макеева приехали студенты из Казани
08.08.2023
В Челябинске будут массово закрашивать рекламу интернет-сайтов, торгующих наркотиками
08.08.2023
В Челябинской области в июле родилось 30 пар двойняшек
08.08.2023
В Челябинске неизвестный закидал камнями автобус №34 с пассажирами
08.08.2023
В Челябинске определен исполнитель контракта на установку МАФов в новой части арт-сквера
Губернатор потребовал ускорить работы на объектах здравоохранения в селе Миасское
08.08.2023
В 2023 году в Красноармейском районе смонтировано пять котельных, в 2022 – две и станция водоподготовки
08.08.2023
Текслер поручил ускорить работы по благоустройству набережной в селе Миасское
20.06.2023
Облсуд не стал уменьшать срок заказчику убийства экс-главы Красноармейского района и своего конкурента по бизнесу
15.06.2023
В Красноармейском районе после столкновения с легковушкой перевернулся грузовик
В Челябинске построят уникальный объект - крытый футбольно-легкоатлетический манеж
07.08.2023
Молодые челябинцы снабжают армию спецборудованием, не уступающим американскому
07.08.2023
Челябинская область получит федеральные средства на развитие инфраструктуры детского отдыха
07.08.2023
В Пластовском районе найден родник, вода в котором отличается особыми свойствами
07.08.2023
Выпускникам школ вновь начнут выдавать серебряные медали
07.08.2023