Губернатор потребовал ускорить работы на объектах здравоохранения в селе Миасское

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер остался недоволен темпами строительства новой поликлиники и капитального ремонта больницы в селе Миасском (Красноармейский район) и распорядился ускорить работы.

"Красноармейский район самый капиталоемкий в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Мы приняли решение построить новую поликлинику, сделать капитальный ремонт районной больницы, шесть новых ФАПов построить и шесть отремонтировать», - отметил губернатор Алексей Текслер.

Строительство поликлиники и капремонт больницы ведутся по программе «Развитие первичного звена в здравоохранении» в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и находится на контроле главы региона.

Возведение новой поликлиники в селе Миасском началось в 2022 году. Минстрой заключил контракт с подрядной организацией - «Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и ипотеки». Общая стоимость строительства - 447,6 миллиона рублей.

«В новых помещениях разместят взрослую и детскую поликлиники, рентгенологическое отделение и стоматологию. Общая пропускная способность поликлиники составит 795 пациентов в смену. Также здесь разместят дневной стационар на 65 коек, из них 25 для детей», - рассказывал ранее глава Красноармейского района Сергей Сергеев. Завершить работы планировалось в 2024 году.

В настоящий момент работы завершены только на 16%, а сроки сдачи всего объекта сдвинулись с августа на декабрь 2024 года.

«Декабрь меня не устраивает, - подчеркнул губернатор. - С учетом всех обстоятельств и трудностей, которые были по этому объекту, необходимо откорректировать сроки. Выстройте график финансирования и давайте рассчитывать на осень, октябрь - крайний срок».

Губернатор оценил и ход капитального ремонта ГБУЗ «Районная больница с. Миасское». На сегодня работы выполнены на 25-27%. Недавно здесь был заменен подрядчик.

«Что мы имеем – нерадивых подрядчиков? До конца года нам нужно завершить капитальный ремонт, - потребовал Алексей Текслер. - Это же касается строительства и ремонта ФАПов. Жду выполнения и никаких аргументов и обоснований не принимаю, если будете срывать сроки. Это всех касается, и генподрядчиков, и субподрядчиков».