Опасный для жителей и пассажиров дом на Российской в Челябинске снесут. В 2033-м

В Челябинске принято решение о сносе опасного дома на улице Российской, 27. Об этом сегодня, сообщает местное отделение Общероссийского народного фронта.

Тем временем, активисты настаивают на определении конкретных сроков сноса, подчеркивая, что сроки должны быть адекватными и что их установление должно быть продиктовано заботой о безопасности людей.

О том, что четырехэтажное здание на Российской, 27 в Челябинске опасно для проживающих и окружающих, эксперты ОНФ заявляли ранее: дом буквально треснул по шву - от фундамента до крыши.

«Но это не все проблемы: к дому прикреплена растяжка трамвайной сети, что угрожает не только жильцам, но и пассажирам общественного транспорта. Кроме того, этот дом газифицирован. Страшно представить, что может произойти, если треснувшую стену поведет», - отмечают активисты Народного фронта.

По данным регионального оператора капитального ремонта, многоэтажку решено снести. По требованию ОНФ было проведено обследование и установлено: дом восстановлению не подлежит. Он исключен из программы капремонта. Однако его расселение планируется не ранее 2033-го года.

Народный фронт настаивает на конкретизации и установлении адекватных сроков, подчеркивая, что столь многолетнее ожидание может стать фатальным.

«Мы следим за тем, чтобы по итогам этого решения права жителей не были нарушены и оно несло за собой реальную пользу, а не превращалось в долгосрочное планирование под видом реакции регоператора на проблему», - заявляют общественники.

Также ОНФ настаивает на установке маяков наблюдения за трещинами, которые применяются в строительных конструкциях зданий и сооружений и в данном случае необходимы для того, чтобы отслеживать динамику разрушения дома. Об этом общественники также заявляли ранее, однако меры не были предприняты.