06.10.2021
Опасный для жителей и пассажиров дом на Российской в Челябинске снесут. В 2033-м
06.10.2021
Виталий Безруков объяснил причину появления голубой пены на берегу озера Смолино
06.10.2021
В четырех городах Челябинской области НМУ продлены еще на сутки
06.10.2021
«Facebook-апокалипсис»: эксперты рассказали, что могло стать причиной массового сбоя в работе IT-гигантов
06.10.2021
Вслед за Ореховым: второго соучастника Виктора Чернобровина суд также оставил под домашним арестом
06.10.2021
Стыковка корабля „Союз МС-19“ с МКС – это случилось!
Опасный для жителей и пассажиров дом на Российской в Челябинске снесут. В 2033-м
04.10.2021
В Магнитогорске дети ходят в школу по краю обрыва и трамвайным путям
29.09.2021
Муниципалитеты Челябинской области оценили пользу от визита в регион Светланы Калининой
29.09.2021
ОНФ помог жителям Озерска разобраться с непомерными счетами за отопление
23.09.2021
В Челябинске аварийное здание может стать причиной аварий на трамвайных сетях
В воскресенье впервые широко отметят Собор святых Челябинской митрополии
05.10.2021
В Челябинск прибыли мощи святых, связанных с исцелениями
05.10.2021
Массовые мероприятия в Челябинской области можно будет посещать только с QR-кодом
04.10.2021
Аудиторы КСП пришли с проверкой в минздрав Челябинской области
04.10.2021
Челябинская область ставит антирекорды по числу подтверждаемых случаев ковида за сутки
03.10.2021