Определена продолжительность осенних каникул для школьников Челябинской области

Продолжительность осенних каникул у школьников Челябинской области будет разной. Одни будут отдыхать одну неделю, другие – две недели.

Об этом сообщила первый вице-губернатор региона Ирина Гехт на брифинге 22 октября.

«Графики каникул у всех детей разные. Те, кто выходит на каникулы 25 сентября, у них каникулы продлятся на весь период нерабочих дней - по седьмое ноября», - пояснила Ирина Альфредовна. У этих школьников осенние каникулы продлятся две недели.

Чуть меньше повезет тем, у кого каникулы учебными планами предусмотрены с первого ноября. Они будут отдыхать только неделю - по седьмое ноября.

«На каникулы школы уходят по своим календарным графикам. В случае необходимости можно изменить календарные и учебные планы таким образом, чтобы обучающимся было обеспечено сохранение и полнота освоения основной общеобразовательной программы каждого уровня образования. Министерство образования и науки Челябинской области в ближайшее время направит письмо с рекомендации в муниципалитеты», - уточнили в пресс-службе минобрнауки.

Для организаций дополнительного образования, как и для школ, дни с 30 октября по 7 ноября также будут нерабочими.

Дальнейшие планы по учебе школьников будут зависеть от эпидемиологической обстановки в регионе. Пока ситуация с распространением коронавирусной инфекции в области остается напряженной, растет число заболевших, остается высокой смертность. «Пока мы не видим индикаторов улучшения ситуации. И только разобщение людей, школьных и рабочих коллективов позволит разорвать цепочки распространения инфекции и пойти на снижение заболеваемости», - подчеркивает Ирина Гехт.

Первый вице-губернатор призвала южноуральцев в нерабочие дни (с 30 октября по седьмое ноября) как можно меньше посещать общественные места и как можно больше находиться дома или на свежем воздухе (гуляя в парках, скверах, находясь на дачах).

Она напомнила, с целью разобщения жителей в регионе был введен запрет на посещение торгово-развлекательных комплексов без QR-кодов. «Мы ввели допуск в ТРК по QR-кодам в эти нерабочие дни, чтобы снизить риски, которые могут быть», - отметила Ирина Гехт. При этом остаются требования по соблюдению масочного режима и социальной дистанции.

От того, насколько в эту неделю южноуральцы будут дисциплинированными, будут зависеть и принимаемые решения. «Мы наблюдаем за эпидситуацией и не исключаем [введения] каких-то дополнительных мер по мере ее ухудшения», - подчеркнула Ирина Альфредовна.

Власти также планируют проработать вопрос о дистанционном обучении школьников, отправленных на карантин в связи с высокой заболеваемостью ОРВИ или коронавирусной инфекцией. В настоящее время ученики, сидя дома на карантине, лишь получают домашние задания. Новые темы с ними никто не разбирает.

«Раньше, когда были карантинные мероприятия по гриппу, дистанционного обучения предусмотрено не было и школьники просто получали задание. Сейчас с министерством образования и науки мы проработаем эту историю по возможности дистанционного обучения детей, находящихся на карантине», - добавила Ирина Гехт.