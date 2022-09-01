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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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01.09.2022

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01.09.2022

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Остроумная защитница: МегаФон предлагает своим абонентам услуги агента Евы
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01.09.2022 15:09
Фото: МегаФон

Остроумная защитница: МегаФон предлагает своим абонентам услуги агента Евы

Комплексное решение Агент Ева, не имеющее аналогов в России, стало доступно всем абонентам МегаФона.

Бесплатный сервис может выполнять роль виртуального секретаря, блокировать определенные категории нежелательных вызовов, предупреждать о потенциально опасных сайтах. Функционал настраивается в зависимости от потребностей конкретного пользователя в личном кабинете.

Виртуальный секретарь отвечает на все вызовы, которые сбросил или пропустил пользователь. Благодаря искусственному интеллекту агент Ева способна поддержать любой разговор. Если вызов важный, она уточнит детали, например, выяснит у собеседника, в какое время абонент может перезвонить или где забрать заказ из интернет-магазина, а если звонит спамер - выслушает условия предложения и попрощается.

У виртуального секретаря есть чувство юмора - он умеет шутить, в том числе в ответ на назойливую рекламу. Текстовая расшифровка разговора и аудиозапись диалога приходит в приложение МегаФона.

Как отмечают в пресс-службе компании, агент Ева быстро и с высокой точностью выявляет спамеров, используя для этого постоянно обновляемую базу из сотен тысяч телефонных номеров, созданную с помощью Big Data. Если вызов поступает с номера, которого нет в телефонной книге абонента, агент Ева покажет визитку с категорией организации, например, «такси», «доставка», или укажет конкретное название компании. Абонент может в один клик заблокировать отдельные категории нежелательных звонков - и такие вызовы будут автоматически переводиться на виртуального секретаря. Например, можно самостоятельно отвечать на звонки из банков, но все опросы переводить на виртуального секретаря.

Сервис сделает безопаснее для абонента серфинг в интернете. При попытке перейти по ссылке, ведущей на фишинговый сайт, агент Ева предупредит пользователя, что злоумышленники пытаются получить доступ к его конфиденциальным данным.

Все три основные опции будут доступны при подключении агента Евы по умолчанию, но при желании абонент может настраивать функционал. У пользователя также есть возможность выбрать виртуального секретаря с мужским голосом - его зовут Максим.

«Работая над агентом Евой, мы сделали ставку на комплексное решение. Теперь это не просто виртуальный секретарь, а защитник, с которым использование мобильной связи стало удобнее и безопаснее. С развитием технологий спамеры и мошенники находят все больше способов для обхода блокировок. Мы проанализировали более 400 миллионов звонков, поступивших абонентам с сомнительных номеров за десять недель, и обнаружили новую категорию спам-ботов. Они делают до пяти раз больше звонков в сутки, а один номер вместо одного-двух месяцев используют всего день. Технические возможности позволяют нам выявлять и вносить их в спам-базу максимально оперативно, защищая клиентов от нежелательных вызовов», - отмечает коммерческий директор МегаФона Павел Тулубьев.

Статистика, собранная в ходе пилотного проекта, показала, что чаще всего россиянам поступают спам-звонки от банков (41 процент), коллекторов (16 процентов) и микрокредитных организаций (14 процентов). В ТОП-5 антирейтинга также входят опросы (шесть процентов) и предложения различных услуг (пять процентов).

Впервые МегаФон предложил голосового помощника тестовой группе абонентов в июле прошлого года. Пилотный проект позволил учесть все потребности пользователей и максимально расширить функционал решения.

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30.08.2022 15:04

Сергей Миронов: российское образование – это огромная проблема

30.08.2022 15:01

Сергей Миронов: Зеленский – главный террорист, он подлежит ликвидации

30.08.2022 14:55

На ремонтируемой трассе в Челябинской области грузовик снес две легковушки

30.08.2022 14:11

Пожилую учительницу из Ашинского района обокрал бывший ученик

30.08.2022 13:41

В Челябинском театре оперы и балета шедевры Скрябина прозвучат «в цвете»

30.08.2022 13:28

Челябинск торжественно завершит купальный сезон в последний день лета

30.08.2022 13:02

Российские политики помогают воюющему Донбассу

30.08.2022 12:36

Без четвероногих – никуда: Челябинск принял третьи открытые соревнования спасателей-кинологов

30.08.2022 12:27

В Челябинске завершился первый фестиваль уличных театров «Театры без крыш»

30.08.2022 12:04

Челябинцев приглашают в горсад имени Пушкина послушать выступления Лаврова, Кириенко и Пескова

30.08.2022 11:58

Челябинская область направит дополнительные средства на оснащение школ и детсадов в Ясиноватой

30.08.2022 11:44

Алексей Текслер со своим первым замом вновь побывал в ДНР

30.08.2022 11:40

Челябинцев ждет волшебный фестиваль водных огней

30.08.2022 11:31

В Троицком районе выявили проблемную сельскую школу, ответственным лицам внесены представления

30.08.2022 11:19

После падения двухлетнего малыша в колодец в Чурилово прокуратура внесла представление Наталье Котовой

30.08.2022 11:18

За сутки заболело ковидом 583 южноуральца, выздоровело 409, умерло двое

30.08.2022 11:09

В Челябинскую область пришел птичий грипп

30.08.2022 10:16

ММК делится опытом организации промышленного туризма с гостями из Норильска

30.08.2022 10:10

В Челябинской области КСП проверит траты минздрава на борьбу с коронавирусом

30.08.2022 10:02

Челябинцев приглашают к участию в фестивале «Опаленные сердца»

30.08.2022 09:56

Более 12 тысяч пенсионеров Челябинской области получают надбавку за сельский стаж

30.08.2022 09:55

«Омнибус» Златоуста пополнит репертуар спектаклями для слабовидящего зрителя