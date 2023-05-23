23.05.2023
Анонсы событий и мероприятий на 24 мая (18+)
23.05.2023
«Остров надежды» снова приглашает жителей Челябинской области в гости
23.05.2023
Южуноуральцев наградили за спасение 17 сапбордистов на озере Увильды
23.05.2023
Челябинцев приглашаю отметить День славянской письменности и культуры
23.05.2023
Российский союз промышленников и предпринимателей наградил ММК за заботу о людях и окружающей среде
23.05.2023
Жительница Магнитогорска почти месяц переводила деньги аферистам
«Остров надежды» снова приглашает жителей Челябинской области в гости
Госприют для бездомных животных первого июня проведет День открытых дверей
01.05.2023
Временный дом для бездомных животных: как живет и работает «Остров надежды»
02.03.2023
Чиновникам Сосновского района показали жизнь в приюте
30.01.2023
Бойцовский пес Буч дожидается хозяина из зоны СВО в сосновском приюте
21.12.2022
Коркинские власти строить приют для бездомных животных не будут
Последняя декада мая в Челябинской области будет жаркой
22.05.2023
В Челябинске задержали группу неонацистов
20.05.2023
Росприроднадзор организует внеплановую проверку площадки АО «Южуралзолото ГК»
19.05.2023
Пожар вблизи поселка Вязовая локализован
19.05.2023
Садики, школы и больницы Металлургического района Челябинска останутся без горячей воды
18.05.2023