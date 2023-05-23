«Остров надежды» снова приглашает жителей Челябинской области в гости

Государственный приют для бездомных четвероногих «Остров надежды», с осени прошлого года работающий в Сосновском районе Челябинской области, первого июня проведет День открытых дверей для всех желающих познакомиться с обитателями учреждения и его работой.

«Напоминаем, что посещение приюта - это возможность посмотреть, как на самом деле содержатся собаки, убедиться в том, что 98 процентов собак и кошек - абсолютно мирные. Также вы можете взять себе четвероногого друга, нуждающегося в вашей любви и компании», - отмечают в Сосновской ветстанции, на базе которой работает приют.

Желающие посетить «Остров надежды» могут записаться на экскурсию по учреждению по телефону: 8 (351) 445-24-01 (Елена Викторовна или Ирина Юрьевна). Время посещения приюта (группами) - с 09.00, 10.00, 15.00, 16.00.

Напомним, первый День открытых дверей состоялся в государственном приюте 28 апреля. Руководство учреждения пообещало проводить такие мероприятия на регулярной основе, повышая открытость учреждения.

Отметим, самый большой вопрос, волнующий южноуральцев, - когда животных начнут кормить нормальным кормом. Как стало известно «Урал-пресс-информ», на новое питание четвероногих переведут этим летом (обещали уже с июня). В настоящее время собак, по сути, кормят комбикормом – многие животные не могут его есть, чувствуют себя нехорошо от такого питания. В учреждении ранее поясняли, что корм был закуплен в соответствии с действующим законодательством – победил тот, кто предложил более низкую цену. Тот, что этот корм плох, знают и сами работники (к счастью, запасы комбикорма подходят к концу, и больше покупать его не будут). Новый корм, заверил главный ветеринарный врач Сосновской ветстанции Евгений Малявкин, - лучшего качества, собаки его уже «дегустировали».