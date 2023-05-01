Временный дом для бездомных животных: как живет и работает «Остров надежды»

В государственном приюте для животных без владельцев «Остров надежды», который расположен в Сосновском районе Челябинской области, 28 апреля состоялся первый в истории учреждения День открытых дверей.

Экскурсию по немаленькой территории приюта, где сегодня находятся около семисот собак (кошек на тот момент было лишь шесть), провели главный ветеринарный врач ОГБУ «Сосновская ветстанция» Евгений Малявкин и руководитель «Острова надежды» Денис Илюшкин.

Евгений Малявкин напомнил, что это второй государственный приют в Челябинской области, первый открылся в Агаповском районе, на базе Агаповской ветстанции (третий строится в Катав-Ивановском районе).

«Наше учреждение открылось на базе Сосновской ветстанции, в нем могут единовременно находиться 900 животных: 600 собак и 300 кошек. Организация приюта – это, конечно, громадное дело, нервы. Мы делали все это не одни, была очень большая поддержка регионального минсельхоза, управления ветеринарии, администрации Сосновского района. Покупали готовые модули уже с начинкой. С сигнализацией, электричеством, отоплением. Модули из сэндвич-панелей стоят на сваях, это некапитальное строительство», - рассказал Евгений Малявкин, добавив, что в «Остров надежды» привозят четвероногих из 15 муниципалитетов, в том числе из Челябинска, Копейска, Коркино, Миасса, Сосновского, Аргаяшского, Красноармейского районов.

По его словам, на территории открытого 30 сентября 2022 года приюта имеется 16 видеокамер, изображение с которых выводится на пульт охраны, то есть вся территория просматривается. Машины заезжают в «Остров надежды» уже с чистыми колесами - проходят дезинфекцию в специальном помещении.

Есть здесь вместительный гараж, правда, пока он пустует, транспорта в нем сейчас нет.

В отдельном помещении – инсинератор, где после вскрытия - с целью установления причин смерти - будут сжигать трупы животных. До настоящего момента установку ни разу не включали, планируют запустить в мае.

В госприюте есть комната осмотра с весами, где поступившую кошку или собаку осматривает ветеринарный врач, внося все сведения о животном в журнал.

Все происходящее записывается на камеру – видеофиксация нужна для того, чтобы было понятно, в каком состоянии поступил четвероногий.

В ванной грязных бездомышей моют и сушат, в этой же комнате отмывают и поддоны от клеток.

Все вновь поступившие животные десять дней находятся на карантине – специалистам нужно удостовериться в отсутствии бешенства (помещение подготовили к прибытию новых животных).

Четвероногих глистогонят, обрабатывают от внешних паразитов, вакцинируют препаратом «Мультикан-8». Если у животного, например, лишай, с ним проводятся отдельные манипуляции.

В отдельной комнате – щенки в клетках, находящиеся на лечении. Малыши очень трогательные, их очень жалко. Кто-то боится незнакомых людей, кто-то, несмотря на болезнь, тянется к человеку, хочет ласки, встает на задние лапки. Один из щенков – с вывихом челюсти.

Его привезли накануне, он не может самостоятельно кушать – питание получает из шприца. Малыша всего трясет, ему больно. В условиях приюта вылечить его не представляется возможным – кроху пообещали забрать волонтеры, чтобы вылечить. Щенка жалко до слез. Он очень маленький и несчастный.

В комнате для вскрытия животным ставится посмертный диагноз. Денис Илюшкин заверяет, что смертность в приюте невысокая. Факторов, которые приводят к гибели четвероногого, очень много, в том числе спровоцировать ухудшение состояния бездомыша может в том числе полученный стресс при отлове и перевозке, стресс от пребывания в незнакомом, чужом месте.

Операционная. Как отмечают в приюте, хирургия – самое его сердце. Здесь проводятся все манипуляции, в том числе осуществляются стерилизация и кастрация.

По словам Евгения Малявкина, в «Острове надежды» - четыре ветеринарных врача. Заведующий приютом, Денис Илюшкин, - тоже ветврач с высшим образованием. Также здесь работает, с самого открытия, документовед – прекрасная девушка Катя, грамотный специалист и, что очень важно, по-настоящему неравнодушный человек, посвятивший четвероногим обитателям приюта всю себя, переживающий за них, заботящийся о них, старающийся сделать их жизнь лучше.

Также в приюте трудятся 11 работников по уходу за животными (кормят четвероногих, убирают клетки, вольеры, моют их – в соответствии с регламентом; график работы – два через два), четыре охранника и две уборщицы. Итого – 23 человека.

Евгений Малявкин отмечает, что штат полностью укомплектован, проблем с кадрами нет. Денис Илюшкин добавляет, что случайные люди в «Острове надежды» не задерживаются: если человек не может работать с животными, не любит их, его хватает на два-три дня.

«Если замечаем, что работник проявляет агрессию к животным, расстаемся с ним. А бывает, что, устраиваясь к нам, сотрудник не очень расположен к собакам, боится их, не особо любит, но через несколько дней привыкает к животным, они – к нему, и все становится нормально», - рассказывает Денис Илюшкин.

Бытовые условия работников приюта хорошие, везде светло и чисто, зимой – всегда тепло. Несколько санузлов, душевая. Уютная комната отдыха, где можно поесть и посидеть на диванчике (на «прилечь», смеются в приюте, времени не бывает – не то это место, где реально позволить себе полежать в рабочий день); комната, где можно переодеться в чистое. Здесь есть стиральная машинка и гладильная доска. Принял душ, переоделся - и домой. Грязную одежду – в стирку. Утром каждого сотрудника ждет чистая рабочая форма.

Вода в приюте – из скважины, ее качает насос. Вода фильтруется, на выходе – питьевая. Пробы берутся раз в квартал. Всегда есть запас воды. В случае чего хватит и людям, и животным.

Собаки и кошки в «Острове надежды» находятся 21 день. Если животное болеет, его оставляют на более продолжительный срок – до выздоровления. В приюте есть собаки со сломанными лапами – конечно, их никто не выпустит, пока не поправятся.

На каждое животное – свое «досье» с номером. В личном деле вся информация. Откуда привезли, кто и как (с препаратом или без) отловил, пол, возраст, масса, высота в холке и окрас, состояние при поступлении. В личном деле указывается и то, когда были проведены кастрация-стерилизация, вакцинация, профилактическая обработка от паразитов – внешних и внутренних. Номер бирки, чипа, информация о том, кто и куда вывозит четвероногого после пребывания в приюте, – все эти сведения есть в личных делах безнадзорных животных.

Сведения по бродячим собакам и кошкам передаются в администрации территорий, откуда животных отловили. В случае если в «Остров надежды» попадает домашнее животное, в приюте остаются данные хозяев, как с ними связаться. Увы, но иногда хозяева отказываются забирать питомцев, как это было, например, с хаски – собака попадала в приют дважды. Первый раз владельцы забрали ее, во второй – отказались. Новых хозяев для четвероногой красавицы не нашлось, поэтому после стерилизации и вакцинации собаку выпустили там, где ее повторно поймали. Дальнейшая судьба породистого пса, оказавшегося ненужным собственным хозяевам, неизвестна. Хочется надеяться, что нашлись добрые люди, взявшие хаски домой.

С документами Катерине, у которой огромная нагрузка (в день может поступить сорок собак, а с момента открытия через учреждение прошло больше тысячи хвостиков), бескорыстно помогает волонтер - добровольная помощница также помогает ухаживать за животными.

На постоянном проживании – около полутора десятков собак. Это животные, признанные агрессивными, которых выпускать нельзя (глядя на них, скромно сидящих в вольере, и не скажешь, что они могут быть опасны для человека).

Помощь волонтеров нужна и полезна приюту. Чем больше людей будет ухаживать за животными, тем лучше. Особенно внимание и забота нужны щенкам – те же подстилки поменять. Еще малыши часто переворачивают миски с водой – за этим тоже нужен постоянный контроль, иначе сидеть крохам без воды. Поэтому «Остров надежды» должен быть максимально открытым учреждением – открытым для добрых, порядочных, адекватных людей, готовых помогать. Евгений Малявкин заявляет, что двери приюта и так открыты для волонтеров.

По словам Дениса Илюшкина, стерилизация домашних животных, находившихся на самовыгуле (или убежавших) и попавших в госприют, – это тоже хорошо, потому что не каждый хозяин может позволить себе такую операцию, ведь стоит она немалых денег, а самовыгульные собаки так же, как и бездомные, могут приносить нежеланное для безалаберных хозяев потомство, которое, соответственно, запросто может оказаться на улице, пополнив армию бродячих животных.

На собачьей территории – шумно. Незнакомых людей четвероногие приветствуют дружным лаем. Кто-то басит, кто-то лает тоненьким голоском. Проходит время, и собаки затихают. Поразмяли голосовые связки и успокоились.

Здесь много щенков с мамами-собаками, щенков-подростков, некоторые собаки вполне освоились и ведут себя спокойно, кто-то жмется к стене и дрожит, смотрит настороженно – у каждого животного свой характер, свое прошлое, в котором, думается, не всегда была человеческая доброта. Ветеринар Наталья Рябко говорит, что, если бы было больше времени, всех проблемных животных можно было социализировать, но 21 день – слишком маленький срок.

Наталья хвостатыми обитателями приюта на короткой ноге, может укротить любого зверя, собаки ее слушаются, она в большом авторитете у четвероногих, может зайти в клетку почти ко всем обитателям приюта, даже самым неласковым (в прошлом она была кинологом в полиции).

Вот и суровый на вид алабай Фантик ластится к Наталье, словно котенок, доверчиво подставляя свою огромную голову - погладить. Он один из ее любимчиков, которых, признается девушка, у нее здесь много. Фантик покусал человека, он останется в «Острове надежды» навсегда. Наталья говорит: добрейшей души собака. Почему он напал на человека, при каких обстоятельствах – неизвестно. Вполне вероятно, что в отношении самого Фантика было проявление жестокости. Сейчас этого не узнать.

Трогательно копошатся в вольерах четвероногие карапузы. Денис Илюшкин заверяет, что тех щенков, которые попали сюда совсем крохами, в неизвестность не отпустят – малыши не знают, как выживать на воле. Их кастрируют-стерилизуют (как и маму-собаку) и постараются пристроить с помощью волонтеров.

В некоторых вольерах – весьма кучно (один вольер рассчитан на шесть-восемь животных). Собаки хорошо ладят между собой, как, например, команда щенков-подростков – добродушных любопытных симпатяг с длинными лапами. В один вольер сажают братьев-сестер, животных, отловленных с одной территории. Они и на свободе жили бок о бок, и в приюте также остаются вместе.

В «Острове надежде» есть как и «холодные», уличные, так и теплые вольеры – для короткошерстных и маленьких собак. Сейчас тепло, и все обитатели приюта – на улице. Теплые помещения пустуют.

Питание двухразовое. Как говорит Денис Илюшкин, ослабленных, истощенных животных откармливают, прежде чем оперировать. Корм – сухой. Варить каши в условиях приюта – не вариант, чревато появлением мух, засыханием, замерзанием зимой.

Наполняют миски едой на кормокухне: 35 граммов корма – на килограмм веса животного. Здесь же моют миски четвероногих.

Увы, но корм для собак оставляет желать лучшего. Выглядит он неаппетитно, не все могут его есть без последствий. У кого-то из животных возникает, например, расстройство пищеварения. Как пояснил Евгений Малявкин, это не вина приюта, ведь закупать корм приходится в соответствии с 44-ФЗ. Кто предложил наименьшую цену, тот и победил.

«Мы государственное учреждение. Если бы были частным приютом, закупили бы тот корм, какой хотим. Но мы, к сожалению, не можем отступить от 44-ФЗ», - отметил Евгений Малявкин.

Есть и хорошая новость. Накануне Дня открытых дверей пришел другой корм, лучшего качества, из Новосибирска. Денис Илюшкин рассказал, что пока им будут кормить щенков.

В приюте «Остров надежды» в настоящее время живут три собаки мобилизованнных южноуральцев. Среди них – стаффордширский терьер Буч, о котором агентство «Урал-пресс-информ» уже рассказывало. Буч очень тоскует по хозяину, который должен был вернуться домой еще в феврале, но все еще находится в зоне СВО. Хозяин тоже очень скучает по своему верному псу, и, когда появляется возможность, звонит узнать, как у него дела.

С Бучем гуляют, у него индивидуальное питание – он может есть лишь определенный корм. Грустная морда, потерянный взгляд – это действительно преданная собака, которая не видела своего любимого человека с конца октября прошлого года.

И документовед Катя, и ветеринар Наталья признаются: психологически бывает очень тяжело – жалко животных, но нужно работать, как бы тяжело ни было.

Абстрагироваться от четвероногих трудно, поэтому нужны стальные нервы и важно умение собраться, заставить себя не принимать все слишком близко к сердцу, чтобы выдержать все это: собачью тоску, жажду ласки, вывоз в неизвестность, где все может случиться. Болезни, травмы, страдания – у каждого четвероногого своя нелегкая судьба. Все это нелегко переживать. Но никуда не деться, нужно двигаться дальше, день за днем, шаг за шагом.

Любовь к животным – а без нее здесь ну никак нельзя - заставляет людей, проводящих с ними по много часов в день, двигаться дальше. Что бы ни говорили про «Остров надежды» скептики, сотрудники приюта производят впечатление людей, которым их подопечные небезразличны. Пройдут, погладят мимоходом, скажут ласковое слово – и животные тянутся доверчиво (не все, конечно, но большинство). Может, не все здесь идеально, может, не каждому животному получается обеспечить полноценные лечение и уход (их очень много…), но все-таки «Остров надежды» - далеко не самый плохой временный дом для животных. И с каждым днем организация работы здесь должна улучшаться – по мере накопления опыта.

Вообще, конечно, уход за таким большим количеством животных – огромный, колоссальный труд, поэтому сотрудникам «Острова надежды» часто приходится задерживаться на работе. Но, даже перерабатывая, уделить внимание каждому просто нереально, поэтому хочется, чтобы сюда как можно чаще приезжали волонтеры, готовые и умеющие ухаживать за четвероногими. От этого всем будет хорошо. Чем больше добрых рук, тем лучше.

«Волонтеры забирают у нас щенков. Пиарят их в интернете, находят хозяев. За животными приезжают из Магнитогорска, даже из Екатеринбурга. На этой неделе вот женщина должна приехать за понравившимся ей щенком. Идем волонтерам навстречу, в выходные дни отдаем им животных. Мы открыты для всех, просто нужно заранее звонить. Общаемся и с другими приютами, обмениваемся опытом», - отмечает Денис Илюшкин.

Также руководитель приюта рассказывает, как волонтеры подчас заявляют, что работники плохо следят за вольерами, где много щенков.

«Говорят, вы вольеры не чистите, животных не кормите, не поите. А это не так. У нас ребята утром прошли, в обед прошли, вечером прошли и еще раз – перед уходом. Убирают у нас хорошо», - заверяет Денис Илюшкин.

Кошек, как уже было сказано, сейчас совсем мало. В теплом вольере шесть мурлык. Они уже побывали на карантине. Поступили с сильными соплями. У кис есть куратор, которая постоянно звонит, чтобы узнать, как у них дела, просит вернуть назад. По словам Дениса Илюшкина, в планах – добавить в кошачьи дома элементов, чтобы они могли лазить и прыгать, а не просто грустно лежать в ожидании освобождения (для кошек потеря родного дома, пусть для бездомных это и территория под открытым небом, является сильным стрессом).

В завершение. Евгений Малявкин заверил, что в скором времени информация о животных, поступающих в «Остров надежды», начнет без перебоев появляться на сайте ветстанции (госприюту посвящен отдельный раздел) – временные проблемы, из-за которых данные не обновлялись с февраля, устранены.

Еще одна хорошая новость. «Остров надежды» планирует проводить Дни открытых дверей регулярно, раз-два в месяц. Для жителей региона это станет отличной возможностью познакомиться с работой учреждения, своими глазами увидеть, как живет приют, и, что самое главное, присмотреть себе четвероногого друга.

Если собаки и кошки будут уезжать отсюда не на улицу, возвращаясь к своему прошлому, в котором они были бездомными, бесприютными скитальцами, а в любящие семьи, тогда приют «Остров надежды» точно оправдает свое название, ведь он станет точкой отсчета нового времени в жизни четвероногих.