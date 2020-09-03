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Осужденный за побоище на рок-фестивале «Торнадо» не смог досрочно выйти на свободу

Общество
Сегодня, 11:09
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Автор: 
Инна Шемаева

Александр Гирь не смог выйти по УДО: суд Копейска (Челябинская область) снова отказал в условно-досрочном освобождении осужденному за организацию беспорядков на рок-фестивале в 2010 году.

Как сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, Александр Гирь, который являлся одним из организаторов «побоища» на рок-фестивале «Торнадо», уже во второй раз (первый раз он подавал ходатайство 29 октября 2019 года) просил заменить неотбытую часть наказания принудительными работами.

Не согласившись с заявленным ходатайством осужденного и мнением администрации, поддержавшим ходатайство Гирь, прокурор указал, что поведение осужденного за весь период отбывания не являлось стабильным, им допущено нарушение установленного порядка отбывания наказания. Также в ходе судебного заседания установлено, что в учреждении Гирь не трудоустроен, инициативы к трудоустройству не проявлял.

Суд, посчитав обоснованными доводы прокурора, а также дав оценку материалам, исследованных в судебном заседании, вынес решение об отказе в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении.

Напомним, Александр Гирь признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Организация массовых беспорядков» и «Возбуждение ненависти по признакам принадлежности к определенной социальной группе. Ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы.

События происходили в августе 2010 года. Гирь с подельниками организовал массовые беспорядки при проведении рок-фестиваля «Торнадо» в городе Миассе, в ходе которых пострадали более 30 посетителей мероприятия. Причиной послужил возникший накануне конфликт между любителями рок-музыки с одной стороны и владельцем точки питания Назаряном и Гирем - с другой. После этого Гирь и еще четверо соучастников в период проведения мероприятия организовали массовые беспорядки, также вызванные ненавистью к представителям молодёжных объединений, образующих социальную группу неформального типа. Гостей фестиваля избивали битами, металлическими прутьями, использовали травматические пистолеты.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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Теги
рок-фестиваль Торнадо
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