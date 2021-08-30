Освободившаяся после сноса аварийного жилья земля в Челябинске будет отдана под комплексную застройку

Земельные участки в Челябинске, освобождающиеся после сноса аварийных многоквартирных домов, в будущем войдут в программу комплексного развития территории города или же будут выставлены на аукционы.

Как отметила на аппаратном совещании в мэрии в понедельник, 30 августа, глава города Наталья Котова, информацию о снесенных зданиях ее заместитель по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская должна сразу же передавать Владимиру Шамне (заму Котовой по строительству) и Павлу Крутолапову (начальнику городского управления по архитектурно-градостроительному проектированию), чтобы они прорабатывали все вопросы по дальнейшему использованию участков со строителями.

По словам Надежды Рыльской, в течение сентября в Челябинске будут снесены - силами застройщика - четыре аварийных многоквартирных дома в Ленинском районе.

«Даная работа будет проведена в рамках заключения договора о развитии застроенной территории», - отметила Рыльская.

В общей сложности речь идет о сносе в Челябинске 12-ти МКД, признанных аварийными.

«Часть работ по сносу завершена. Ведутся последние мероприятия по благоустройству. По части объектов готовятся приказы об их списании», - сообщила Надежда Рыльская.