Открытые люки в Челябинске обернутся административными делами

В Челябинске за неделю выдали 29 предписаний из-за открытых колодезных люков, 15 из них оперативно выполнили.

Как рассказал на аппаратном совещании в понедельник, восьмого августа, заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов, еще 14 предписаний - в процессе исполнения. Двум компаниям грозят административные дела за нарушения правил содержания колодцев.

Заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов добавил, что власти обратились в полицию с просьбой активизировать работу по проверке пунктов приема металлолома и наличия у них там люков.

Напомним, глава Челябинска Наталья Котова ранее поднимала вопрос о том, что пункты приема металлолома активно скупают канализационные люки, которые горожане воруют с улиц южноуральской столицы. Тогда мэр обратилась к главному полицейскому города с просьбой отработать ряд мероприятий по предотвращению краж люков и сдачи их в металлолом.

При этом ситуация с открытыми люками в Челябинске особо не меняется. Горожане продолжают закидывать администрацию жалобами. В сообществе «Пусть Котова знает» в ВКонтакте даже закрепили запись, посвященную теме открытых колодцев. Горожан просят – во избежание несчастных случаев - делиться снимками с указанием адресов, где расположены такие объекты.

Нынешним летом на территории школы в Советском районе в открытый колодец пожарного водопровода, заполненный водой, упал, утонув в нем, шестилетний мальчик. Также этим летом в Челябинске школьница упала в открытый колодец, находящийся вблизи остановки общественного транспорта «Поселок Первоозерный» по улице Танкистов. Данный колодец был просто прикрыт ветками. После вмешательства прокуратуры на отверстие смотрового колодца установили бетонный блок.