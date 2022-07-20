В Челябинске семилетний мальчик утонул в колодце на территории школы

Прокуратура Советского района Челябинска организовала проверку по информации о гибели семилетнего ребенка при падении в открытый колодец, расположенный на территории образовательной организации в поселке Федоровка.

Как сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, в ходе проверки будет дана оценка действиям лиц, ответственных за надлежащее содержание и эксплуатацию данной системы водоотведения.

При наличии оснований будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования, заявила Наталья Мамаева.

По предварительной информации, бетонные кольца заполненного водой колодца на территории образовательного учреждения были прикрыты ветками. Ребенок упал внутрь и утонул.

Прокуратура поставила на контроль ход доследственной проверки, организованной следственными органами СУ СК РФ по Челябинской области.