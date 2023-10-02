Отопительный сезон в Челябинске стартует третьего октября

Отопительный период 2023-2024 годов в Челябинске стартует завтра, третьего октября.

С таким предложением – в связи с похолоданием – на аппаратном совещании в мэрии в понедельник, второго октября, выступил заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов. Мэр Наталья Котова это предложение поддержала.

«Пока погода достаточно теплая, однако от жителей поступают обращения по поводу подключения тепла. В выходные в ночное время температура воздуха была ниже восьми градусов. К концу недели ожидается понижение и дневных температур», - отметил Александр Астахов.

По его словам, к настоящему моменту в Челябинске тепло пришло в 466 социальных учреждений, в том числе в 311 детский сад, 87 школ, 47 лечебных учреждений. Подключение соцобъектов к теплу продолжается.