Отставка в структуре правительства Челябинской области

Первый заместитель начальника Экспертно-аналитического управления правительства Челябинской области Андрей Кондратьев покидает занимаемый пост.

Соответствующее постановление об отставке подписал губернатор Алексей Текслер. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Кондратьева Андрея Михайловича от замещаемой должности первого заместителя начальника Экспертно-аналитического управления правительства Челябинской области, расторгнуть с ним служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы 26 августа 2022 года», - говорится в постановление.

Согласно документа, Кондратьев покидает занимаемый пост по собственному желанию.

Андрей Кондратьев был назначен первым начальника Экспертно-аналитического управления правительства Челябинской области 20 мая 2020 года.

Напомним, в декабре 2019 года по распоряжению Алексея Текслера в аппарате правительства и губернатора области было создано два новых структурных подразделения - управление проектной деятельности и экспертно-аналитическое управление.

Экспертно-аналитическое управление отвечает за экспертизу и контроль исполнения ключевых показателей деятельности региона, поставленных президентом РФ, а также осуществляет экспертно-аналитическое сопровождение любых документов и вопросов по поручению губернатора. С мая 2022 года управлением руководит Антон Артемов. Он сменил на этом посту Ивана Куцевляка (был начальником января 2020 года по май 2022 года).