26.08.2022
Анонсы событий и мероприятий на выходные
26.08.2022
В сентябре пустят дополнительные поезда из Челябинска к Черному морю
26.08.2022
Житель Миасса за три дня перевел мошенникам из «банка» свыше 1,6 миллиона рублей
26.08.2022
Озерчанин незаконно продал дизельное топливо на сумму свыше девяти миллионов рублей
26.08.2022
Наталья Котова оценила результат благоустройства прогулочной зоны на улице Свободы
26.08.2022
Жители Советского района просят власти Челябинска спасти их от аварийных деревьев
Отставка в структуре правительства Челябинской области
Челябинские экоактивисты заявили о гибели деревьев в парке Дружбы, районные власти ответили
25.08.2022
В пяти городах Челябинской области НМУ продлятся до вечера 25 августа
24.08.2022
В среду вновь отмечено повышенное содержание сероводорода в воздухе Челябинска
24.08.2022
Во сколько обойдется посещение ребенком частного детского сада в Челябинске
23.08.2022
Наступившая неделя в Челябинской области будет жаркой
22.08.2022