Памятнику Александру Второму на Алом Поле Челябинска быть

Депутаты челябинской городской думы сегодня, 25-го мая, приняли решение, что памятнику Александру Второму, вошедшему в историю российского государства как царь-освободитель и великий реформатор, на Алом Поле Челябинска быть.

В царствование Александра Второго в Российской империи были проведены беспрецедентные по масштабу реформы: отмена крепостного права, финансовая реформа, реформа высшего образования, судебная реформа, военная реформа и реформа городского самоуправления.

Напомним, мемориальный объект «Памятник Царю Освободителю Александру II» планируется установить на территории парка «Алое поле» перед главным входом Александро-Невской церкви, которая была построена в 1907 году, а площадь около церкви получила название Александровской.

Депутаты высказали общее мнение, что установка памятника будет еще одним напоминанием, что необходимо бережное отношение к каждой странице истории нашего государства.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», ранее по данному вопросу проходили публичные слушания, которые показали, что противников установки памятника Александру Второму на Алом Поле хватает.

Напомним, инициатором увековечивания памяти российского императора выступила Челябинская епархия. Мемориальный объект планируется установить на частные средства.